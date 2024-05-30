قبل فترة قصيرة من موعد عودتهم: سكان بلدة إسرائيلية بغلاف غزة يرفضون العودة مجددا لبيوتهم

بعد مرور ما يقرب من تسعة أشهر على إجلاءهم من منازلهم في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، توجه سكان كيبوتس كارمية في غلاف غزة جنوب إسرائيل، صباح اليوم (الخميس)، في رسالة الى السلطات الإسرائيلية بطلب تمديد فترة إخلائهم.

وجاء في الرسالة أنه"منذ بداية العام، عاد نحو نصف سكان كرمية إلى منازلهم، فيما يتوزع باقي السكان في أنحاء البلاد، نصفهم في مركز الإيواء في شاطئ الكرمل، حيث تعمل هناك أطر تعليمية وتم إنشاء ’مركز حياة’ آخر لمجتمع كرمية، بالتوازي مع ما هو موجود في الكيبوتس".

"بسبب استمرار الحرب العنيفة في غزة، فإن العديد من العائلات والسكان غير مستعدين للعودة عندما تنتهي فترة الإخلاء، في السابع من تموز /يوليو 2024. علاوة على ذلك، يفكر بعض السكان الذين عادوا بالإخلاء من الكيبوتس مرة أخرى، بسبب الوضع الأمني المتوتر، والمساس بشعور السكان والأطفال بالأمان، والذي تزايد بشكل كبير خلال الشهر الماضي".

وفي النهاية كتبوا أن "إدارة الكيبوتس تدعم مطلب السكان وتطالبهم بالسماح بمواصلة إقامتهم خارج كرمية في ظل الظروف الحالية من أجل الحفاظ على الشعور بالأمن والحماية حتى نهاية آب /أغسطس، والسماح للسكان الذين عادوا بالإخلاء مرة أخرى، فعودة السكان بالقوة ستلحق ضررا بالغا بالسكان والمجتمع".