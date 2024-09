سمعت صافرات الإنذار الليلة (بين السبت الأحد) في بلدات إسرائيلية بالعمق الإسرائيلي ، في منطقة الناصرة والمروج، هذا سمعت أصوات الانفجارات في حيفا والناصرة والعفولة لأول مرة منذ عام 2006، حيث أطلق حزب الله قذائف طويلة المدى تجاه إسرائيل. ثلاثة مرات خلال ساعات الليل، وكانت المرة الأخيرة في ساعات الفجر.

