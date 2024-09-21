سمعت صافرات الإنذار الليلة (بين السبت الأحد) في بلدات إسرائيلية بالعمق الإسرائيلي ، في منطقة الناصرة والمروج، هذا سمعت أصوات الانفجارات في حيفا والناصرة والعفولة لأول مرة منذ عام 2006، حيث أطلق حزب الله قذائف طويلة المدى تجاه إسرائيل. ثلاثة مرات خلال ساعات الليل، وكانت المرة الأخيرة في ساعات الفجر.

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هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في المرة الأولى عن إطلاق عشرة قذائف أطقت من لبنان تجاه إسرائيل وتم اعتراض غالبيتها، في حين أطلقت في الرشقة الثانية 15 قذيفة.

من جانبه أعلن المجلس الإقليمي "عيمق يزرعيل" عن رصد سقوط قذائف "بعد تشغيل المنظومات الدفاعية الجوية" بعد إطلاق الصافرات بمناطق مختلفة في منطقة الشمال، لكن لا يوجد إصابات في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي.

كما أصيب رجل بالستين من عمرة بصورة طفيفة بقرية عيلوط قرب الناصرة شمال إسرائيل، والذي على ما يبدو أصيب جراء شظية، ونقلته نجمه داوود الحمراء الى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج.

هذا وأعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق قذائف تجاه "القاعدة والمطار الجوي" في رمات دافيد، باستخدام عشرات القذائف من طراز فادي 1 وفادي 2 ، وجاء هذا "ردا على الهجمات الإسرائيلية في مناطق مختلفة في لبنان والتي أدت الى عدد كبير من القتلى".