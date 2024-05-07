تقرير: إسرائيل تخطط لإشراك عناصر فلسطينية غير مرتبطة بحماس لتشغيل معبر رفح

تخطط إسرائيل في الأيام والأسابيع المقبلة، لإشراك عناصر فلسطينية غير مرتبطة بحماس، في تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإدارة نقل المساعدات من مصر إلى غزة وتوزيعها. وذلك بحسب مصدرين لموقع "والا".

فبعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن قواته سيطروا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ، طرحت التساؤلات كيف تنوي إسرائيل إدارة التحركات في المعبر حاليا، والذي يعتبر موقعا استراتيجيا لحماس وأحد النقاط المركزية التي تدخل منها شاحنات المساعدات الى غزة.

وأشار المصادر إلى أن السيطرة على معبر رفح تهدف الى القضاء الى أحد قدرات الحكم المركزية لحماس في قطاع غزة، وسيطرة حماس على دخول المساعدات الى القطاع من مصر. ووفقا لهم فإن خطة الجيش الإسرائيلي هي السيطرة على منطقة المعبر من أجل السماح بعمليات تفتيش ومراقبة أفضل للمساعدات التي تدخل غزة، وفي الأيام والأسابيع المقبلة كما أفيد فإنه سيتم دمج عناصر فلسطينية غير مرتبطة بحماس بتشغيل الجانب الفلسطيني من المعبر، حتى يشاركوا بنقل المساعدات من مصر الى غزة وتوزيعها داخل القطاع.

إن السيطرة على معبر رفح ومحيطه لها أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل لعدة أسباب من بينها أنها تمنح السيطرة لإسرائيل على أحد نقاط الخروج من القطاع