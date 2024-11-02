التغطية متواصلة | إطلاق 35 صاروخا من لبنان في القصف الأخير على نهاريا شمالي إسرائيل واعتراض معظمها
حزب الله يعلن استهداف قاعدة بلماخيم الجوية بسرب من المسيّرات الانقضاضية، والتي تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس، جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة".
أعلن حزب الله عبر "تليغرام"، اليوم السبت، عن استهداف قاعدة "بلماخيم" الجوية العسكرية الإسرائيلية في جنوب تل أبيب، مشرا إلى أن عناصره "استهدفوا عند الساعة 11:15 من صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة بلماخيم الجوية، والتي تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس، جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة".
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تقرير: قتيل و 15 جريحا في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على غاليري سمعان بالضاحية الجنوبية لبيروت
مصادر الحدث: المستهدف بالإنزال الإسرائيلي في البترون ليس مسؤولا بحزب الله إنما على علاقة به
مصدر أمني مصري: فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية اتجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة
أرقام رسمية لبنانية: قتيل و15 جريحا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
تحت الأرض وفي قلب منطقة مدنية: قوات الفرقة 252 تكشف وتدمر مصنعًا لإنتاج وسائل قتالية في وسط قطاع غزة
في إطار نشاط قوات الفرقة 252 في وسط قطاع غزة عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على مسار نفق تحت الأرض يحتوي على مصنع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة حماس ويقع في قلب منطقة سكنية بالقرب من حي الزيتون.
في المصنع تحت الأرض تم العثور على مخارط ومئات القطع المستخدمة في إنتاج القذائف الصاروخية والقذائف والقنابل اليدوية إلى جانب وسائل غوص كانت مخصصة لعمليات تسلل عناصر حماس إلى الأراضي الإسرائيلية عبر البحر. كما تم العثور في النفق على عدة غرف للإقامة طويلة الأمد احتوت على فرن، وأدوات طبخ، وطعام، وأسِرّة، ومكاتب كانت تستخدم من قبل المخربين أثناء الحرب.
قوات الهندسة وبالتعاون مع وحدة "يهلوم" قامت بتدمير المسار ومصادرة قدرات إنتاج الوسائل القتالية وإحباط محاولة أخرى لمنظمة حماس الإرهابية لإعادة التسلح.
مصدر أمني مصري: انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي
حزب الله يعلن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في "تلة الخزان" عند أطراف بلدة حولا جنوبي لبنان برشقة صاروخية
https://x.com/i/web/status/1852726416682414364
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⭕ بعد أكثر من نصف ساعة من دوي صافرات الإنذار: الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء حادثة الجسم الغريب
تجدد صفارات الإنذار في حيفا وعكا والجليل
⭕صافرات الإنذار تدوي في زخرون يعقوب خوفاً من تسلل طائرات معادية
الجيش الإسرائيلي عن أجهزة دوي صافرات الإنذار في حيفا وكريات: "نحن نقوم بمراقبة هدف مشبوه من لبنان، يجب إطاعة التعليمات"
إذاعة الجيش الإسرائيلي تؤكد إطلاق 35 صاروخا من لبنان في القصف الأخير على نهاريا شمالي إسرائيل واعتراض معظمها
صافرات الانذار تدوي في شمال إسرائيل 13 دقيقة بدون توقف
الأردن: "نرفض محاولات بعض الأطراف في الإقليم انتهاك مجالنا الجوي بالمسيرات"
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، رفضها محاولات "بعض الأطراف في الإقليم" انتهاك مجالها الجوي بخاصة إطلاق "المسيرات"، التي دخل بعضها أجواء المملكة، وسقط منها أجزاء وهياكل داخل الأراضي الأردنية مؤخراً.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، خلال تصريحات صحافية، إلى وقوع حادثتين من هذا النوع خلال الأيام الماضية في محافظتي إربد وجرش، واصفاً ذلك بأنه تهديد يتعامل الأردن معه ضمن قواعد الاشتباك العسكرية، وأنه يتخذ الإجراءات الضرورية كافة للتصدي لهذه الانتهاكات.
وحذّر من تزايد الاضطرابات الإقليمية، كما أكد مجدداً على أن الأردن لن يكون ساحة صراع لأي طرف، ولن يسمح بمرور الطيران الحربي أو الصواريخ أو المسيرات عبر أجوائه.
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا لحزب الله
أفادت وسائل إعلام لبنانية عن غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل معروف لحزب الله. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على هذه المعلومات.
⭕صافرات الانذار تدوي في نهاريا ومحيطها تخوفا من تسلل طائرات معادية
⭕ صفارات الانذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل
فصائل عراقية تتبنى استهداف إيلات جنوب إسرائيل
قالت فصائل عراقية في بيان، اليوم السبت، إنها هاجمت بالمسيّرات 4 أهداف حيوية في مدينة إيلات الساحلية في جنوب إسرائيل بـ4 عمليات منفصلة.
وفجر اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية إصابة ما لا يقل عن 19 شخصاً، ليل الجمعة السبت، في الطيرة وسط إسرائيل، جراء سقوط صاروخ على مبنى.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 3 مسيّرات فوق البحر الأحمر كانت تتجه نحو مدينة إيلات.وأوضح الجيش في بيان أنه "دمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من الشرق فوق البحر الأحمر قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية من دون تحديد هوية المهاجمين".
وزارة الصحة اللبنانية: 11 جريحا على الأقل من جراء الغارة الإسرائيلية على "غاليري سمعان" في الضاحية الجنوبية لبيروت