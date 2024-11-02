التغطية متواصلة | إطلاق 35 صاروخا من لبنان في القصف الأخير على نهاريا شمالي إسرائيل واعتراض معظمها

تحت الأرض وفي قلب منطقة مدنية: قوات الفرقة 252 تكشف وتدمر مصنعًا لإنتاج وسائل قتالية في وسط قطاع غزة

في إطار نشاط قوات الفرقة 252 في وسط قطاع غزة عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على مسار نفق تحت الأرض يحتوي على مصنع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة حماس ويقع في قلب منطقة سكنية بالقرب من حي الزيتون.

في المصنع تحت الأرض تم العثور على مخارط ومئات القطع المستخدمة في إنتاج القذائف الصاروخية والقذائف والقنابل اليدوية إلى جانب وسائل غوص كانت مخصصة لعمليات تسلل عناصر حماس إلى الأراضي الإسرائيلية عبر البحر. كما تم العثور في النفق على عدة غرف للإقامة طويلة الأمد احتوت على فرن، وأدوات طبخ، وطعام، وأسِرّة، ومكاتب كانت تستخدم من قبل المخربين أثناء الحرب.

قوات الهندسة وبالتعاون مع وحدة "يهلوم" قامت بتدمير المسار ومصادرة قدرات إنتاج الوسائل القتالية وإحباط محاولة أخرى لمنظمة حماس الإرهابية لإعادة التسلح.