إطلاق قذيفتين نحو مدينة أشدود: اعتراض قذيفة وسقوط الثانية بمنطقة مفتوحة | تحديثات
لأول مرة منذ أبريل الماضي، إطلاق قذيفتين من أطراف مدينة غزة باتجاه أشدود • الجيش الإسرائيلي: إصابة عشرة مقاتلين جروح طفيفة جراء انقلاب جيب هامر بحادث عملياتي في غزة • تحديثات اليوم 716 للحرب
قد يعجبك أيضًا -
اليوم 716 من الحرب: سُمعت صافرات الإنذار صباح اليوم (الأحد) في مدينة أشدود جنوب إسرائيل والمناطق المحيطة بها إثر إطلاق صاروخين من غزة. وأفادت التقارير بغارات جوية وقصف مدفعي متواصل على القطاع جنوب مدينة غزة. وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية الليلة أنه بالتزامن مع إعلان الاعتراف بدولة فلسطينية، سيعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر غدًا سلسلة عقوبات على حماس.
الجيش الإسرائيلي: أصيب عشرة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة نتيجة انقلاب مركبة عسكرية شمال قطاع غزة. نُقل الجنود لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلاتهم
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق قذيفتين من شمال غزة نحو مدينة أشدود: اعتراض قذيفة وسقوط الثانية بمنطقة مفتوحة
تقرير فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يدمر مركبات مفخخة شمال غرب مدينة غزة خلال الليل
https://x.com/i/web/status/1969619289012350977
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
في قطاع غزة، أفادت التقارير بشن غارات جوية وقصف مدفعي متواصل جنوب مدينة غزة
تقرير في صحيفة التلغراف البريطانية: بالتزامن مع إعلان الاعتراف بدولة فلسطينية، سيعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر غدًا سلسلة عقوبات على حماس. ووفقا للتقرير "من المتوقع أن يُشدد موقفه ضد حماس لتهدئة الانتقادات الموجهة إليها، ولإرضاء الرئيس ترامب".