اليوم 716 من الحرب: سُمعت صافرات الإنذار صباح اليوم (الأحد) في مدينة أشدود جنوب إسرائيل والمناطق المحيطة بها إثر إطلاق صاروخين من غزة. وأفادت التقارير بغارات جوية وقصف مدفعي متواصل على القطاع جنوب مدينة غزة. وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية الليلة أنه بالتزامن مع إعلان الاعتراف بدولة فلسطينية، سيعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر غدًا سلسلة عقوبات على حماس.