الإعلان عن مقتل مقاتل إسرائيلي خلال عملية في مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الخميس) مقتل الرقيب شلخاو شمعون دملش، 21 عامًا، من بئر السبع، وهو مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، في قطاع غزة الليلة الماضية. وهو القتيل 912 في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

وقع الحدث أمس حوالي الساعة السادسة مساءً، خلال عملية للفرقة 162 شمال مدينة غزة. وخلال نشاط شنه مقاتلون من الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، أطلق مسلحون النار على القوة، على ما يبدو بنيران قناصة. وكان دملش يؤدي واجب الحراسة، وأصيب بصورة مباشرة بجروح قاتلة، واضطر الفريق الطبي لاحقًا إلى إعلان وفاته.

أعلن يوم الخميس الماضي أن الرائد شاحار نتانيل بوزاغلو، 27 عامًا، من مجدال هعيمق، قائد سرية في الكتيبة 77 التابعة للواء السابع، قُتل في مدينة غزة. خلال عملية للفرقة 36 في المدينة، وذلك بعد إطلاق مسلح صاروخ آر بي جي على الدبابة التي كان يستقلها الرائد بوزاغلو. قُتل بوزاغلو على الفور، ولم يُصب أفراد طاقم الدبابة الثلاثة الآخرون بأذى