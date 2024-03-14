عشائر غزة ترفض التعاون مع إسرائيل في توزيع المساعدات وتؤكد التنسيق مع حماس

في غزة، رفضت عشائر بارزة التعاون مع إسرائيل في توزيع المساعدات، مشددة على العمل بالتنسيق مع الآليات الأمنية التابعة لحماس. في اجتماع مع مسؤولين في الأمم المتحدة، أكد ممثلو العشائر أنهم لن يكونوا بديلاً عن الشرطة أو المجتمع الدولي في قطاع غزة.

حماس، من جانبها، أثنت على موقف العشائر الرافض لخطط إسرائيل "لليوم التالي"، معتبرة إياه دليلاً على وحدة وتماسك المجتمع الفلسطيني.

عف المصري، مفوض عام الهيئة لشؤون العشائر في جنوب قطاع غزة، شدد على أن العشائر تدعم نضالات الشعب الفلسطيني ولن تعمل مع إسرائيل في أي شأن يتعلق بقطاع غزة، محذراً من محاولات إسرائيل لإثارة الفتنة.

إبراهيم المدهم، المعلق الفلسطيني، أكد أن إسرائيل تهدف إلى تجاوز الكيانات الفلسطينية الرسمية لخلق فوضى، معتبراً ذلك محاولة لعدم تعزيز الوحدة بين غزة والضفة الغربية.

في بيان صدر في بداية الأسبوع ونشرته وسائل الإعلام العربية، شدد مسؤول في حماس على أن محاولات إسرائيل لإنشاء هيئات إدارية في غزة تمثل مؤامرة محكوم عليها بالفشل. وأكد أن حماس ستتصدى بقوة لأي تدخل في شؤون غزة الداخلية، مجدداً العهد على عدم السماح بتغيير الوضع القائم. كما حذر من أن أي تواصل مع إسرائيل، بما في ذلك من قبل المخاتير وزعماء العشائر، سيعتبر خيانة وطنية، مؤكداً على فشل كل المحاولات الرامية لزعزعة الاستقرار والأمن في القطاع.