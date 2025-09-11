مسؤول في حماس: "سنتوجه للوسطاء، ويجب استكمال المفاوضات"

قد يعجبك أيضًا -

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية صباح اليوم (الخميس) أن مصادر في حركة حماس أكدت لها أن التنظيم سيواصل المفاوضات رغم الهجوم في الدوحة. على رأس مطالبه يضع انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وتأتي هذه التصريحات بعد مخاوف نشأت في إسرائيل من تشدد موقف التنظيم بعد الحادثة في قطر.

بعد استهداف مقر قيادة حماس في قطر، بنية اغتيال قادة التنظيم، أثيرت مخاوف من أن ذلك قد يُفشل محاولة التفاوض لتحرير المخطوفين - إذ ليس هناك من يمكن التفاوض معه، ومواقف القادة المتبقين قد تصبح أكثر تشدداً. بالإضافة إلى ذلك، نشأت مخاوف على حياة المخطوفين انتقاماً على هذا الفعل.

نشرت الصحيفة السعودية "الشرق الأوسط" أن المجمع الذي تم استهدافه كان يضم مكاتب ومنازل، وجميعها تعود لقادة وكبار مسؤولي حماس ولمرافقيهم الأمنيين. من بينها، توجد فيلا متوسطة الحجم تعود لخليل الحية، وفيها مكتب خاص كان الهدف الرئيسي للهجوم.

ذكرت مصادر للصحيفة أن بعض قذائف الطائرات الحربية الإسرائيلية في الموقع أصابت أيضًا أماكن أخرى داخل المجمع، بما في ذلك مكتب رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، إسماعيل هنية، الذي تم اغتياله في يوليو 2024. وأضافت المصادر أن اجتماع قيادة حماس عُقد في مكتب هنية، الملاصق لمنزل العضو القيادي الحيّة، ويُعتبر فعليًا جزءًا من منزله. وأضافوا أيضًا أن إحدى القذائف أصابت زاوية في مكتب هنية الكبير والواسع، وأصابت أعضاء المكتب السياسي "الذين كانوا جالسين في زاوية أخرى بعيدة نسبيًا عن موقع الإصابة".

يُقدّر أن أسباب فشل اغتيال كبار قادة حماس تعود إلى اعتماد إسرائيل على مواقع هواتف أعضاء القيادة الذين شاركوا في الاجتماع، والذين لم يتوقعوا الهجوم أصلاً. ومع ذلك، في الاجتماعات يترك عناصر حماس أوراقهم في مركباتهم أو عند المرافقين، وهو ما يفسر العدد الكبير من القتلى بين مرافقي كبار قادة التنظيم.

وفقًا للمصادر، تم التخطيط لعقد الاجتماع في وقت لاحق من المساء أو في اليوم التالي، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة نتائج المباحثات المتعلقة بالمقترح الأمريكي الذي قدمه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

كما ذُكر، أوضحت المصادر أن الاتصال مع الوسطاء سيُستأنف في الأيام القريبة المقبلة بعد استقرار الوضع الأمني، مما سيسمح باستئناف جهود المفاوضات.