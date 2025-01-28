"شهر ونصف - كنت وحدي": أول رسالة من المختطفة الإسرائيلية العائدة من غزة نعمة ليفي

نشرت نعمة ليفي، التي أفرجت عنها حماس يوم السبت، منشورا على موقع إنستغرام اليوم (الثلاثاء)، في أول رسالة لها منذ إطلاق سراحها. وتحدثت قائلة: "خلال الخمسين يومًا الأولى من الأسر، كنت بمفردي معظم الوقت، وبعد ذلك بقيت مع صديقاتي المراقبات والمدنيات اللواتي قدمن لي القوة والأمل، وقوينا بعضنا البعض حتى يوم التحرير وما بعده".".

وأضافت المجندة التي تم اختطفت من قاعدة ناحل عوز: "بعد 477 يومًا أنا آمنة ومحمية، محاطة بالعائلة والأصدقاء، وأشعر بالتحسن كل يوم. نحن ننتظر آجامي (أجام بيرجر التي اختطفت معها)" باقي المختطفين حتى نتمكن من استكمال عملية إعادة التأهيل". وفي الختام شكرت "جنود الجيش الإسرائيلي وكل شعب إسرائيل". حتى في الأسر رأيت كيف قاتلوا من أجلي، أنا أحبكم".

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وتم مع ليفي، الإفراج عن صديقاتها ليري إلباغ ودانييلا جيلبوع وكارينا أريف . ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح أغام بيرغر، التي تم اختطافها معهن، يوم الخميس، مع أربيل يهود ومختطف آخر.