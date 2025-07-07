مختص بالشؤون الدولية : "حماس لا تريد التنازل عن الحكم رغم معاناة الناس"

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على خلفية المباحثات الغير مباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل الى صفقة ، قال المختص بالشؤون الدولية والأمريكية إيهاب عباس إن "حماس لا تريد التنازل عن الحكم في غزة رغم معاناة الناس" لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاء تصريح عباس خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي :" لا توجد ردود حقيقية لحماس حتى الآن على أرض الواقع، حماس ما زالت متشبثة بالحكم بالقطاع والإدارة المدنية والعسكرية للقطاع، وتحاول حتى آخر رمق حمساوي وآخر نفس من سكان قطاع غزة، الاستمرار في القطاع دون مراعاة لسكان القطاع الذين يقتلون يوميا ويخسرون ممتلكاتهم" وتابع "كل ما تريده هو البقاء في القطاع والإدارة كما يحلو لها وهذا الأمر بات مرفوضا، أو الخروج الآمن بما تعنيه هذه الكلمة من معنى.. ولا يهمهم ما يحدث للغزيين".

رابط الحلقة كاملة: