هرتسوغ يهاجم الوزير الإسرائيلي الذي طالب"اعتبار المختطفين الإسرائيليين في غزة كأسرى حرب"

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تطرق رئيس الدولة يتسحاق "بوجي" هرتسوغ اليوم (الخميس) إلى ادعاء وزير التراث عمیحاي إلياهو بأن المختطفين هم في الواقع أسرى في غزة. وقال: "لقد صدمت عندما سمعت في الأيام الأخيرة أن هناك من يحاولون تطبيع قضية المختطفين من خلال المصطلحات - فهم فجأة يقارنونهم بالأسرى، إنهم ليسوا أسرى، إنهم مختطفون."

وأضاف هيرتسوغ: "أقترح بشكل عام على أي شخص يتحدث كثيرًا أن يفكر جيدًا فيما يخرج من فمه ومدى الألم والجرح الذي يسببه لهذه العائلات العزيزة والمحبوبة".

أُدلي هرتسوغ بهذه التصريحات خلال زيارة لوالد المختطف ران غويلي. وقال: "إيتسيك هنا معنا، وهو يعمل هنا، ولكنه أيضًا والد الشرطي المخطوف، البطل ران غويلي - رجلٌ رائعٌ حارب بشجاعة في السابع من أكتوبر. يزور إيتسيك وعائلته جميع أنحاء العالم، ويصرخون بمرارةٍ باسم جميع عائلات المختطفين بشجاعةٍ هائلة".

ثم أشار إلى زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل اليوم. وقال: "هذا جهدٌ آخر - جهدٌ حيويٌّ وحاسمٌ لا ينبغي تفويته، ويجب تسخير جميع الإمكانيات فيه للتوصل إلى اتفاقٍ بشأن المختطفين. المختطفون الذين يحتاجون إلى إعادتهم جميعًا، في أسرع وقتٍ ممكن، جميعهم - حتى آخر واحدٍ منهم دون أي ضررٍ أو خسارة. فلنصلِّ جميعًا من أجل بشارةٍ قريبة".

رد الوزير إلياهو على الأقوال: "عندما يقول تسبيكا مور، والد إيتان الأسير في غزة، بأنه 'يجب تعريف المختطفين كأسری' - فهو لا 'يُطبع' الوضع. إنه يقاتل من أجل حياة ابنه بالطريقة الوحيدة التي يعتقد أنها ستعيده حيًا إلى البيت. إنه يفهم، من ألم عميق، أن الاستسلام لحماس لن يعيد إيتان. وأن صفقة ستمنح حماس انتصارًا استراتيجيًا لن تؤدي إلى سابع من أكتوبر واحد آخر، بل إلى سبعة آلاف من أكتوبر".

وأضاف: "في الوقت الذي تُسكت فيه أصوات مثل صوت تسبيكا، أشعر بأن من واجبي أن أُبرز حقيقة وجود آراء أخرى في هذا الحدث المعقد. حضرة الرئيس، لقد التقيت اليوم بإيتسيك جويلي. هو أيضًا أب لمخطوف. لكن هذا لا يعني أن الرأيين – رأيه ورأي تسبيكا مور – لا يمكن أن يتواجدا بشرعية كاملة. ليس هناك 'رأي صحيح' و'رأي غير صحيح' عندما يتعلق الأمر بألم الآباء. هناك آراء مختلفة حول كيفية رؤية المعركة".

وأضاف: "عندما تقول إن شخصًا ما يُطبّع، فأنت في الواقع تُقصي أصوات الآباء الذين يعتقدون أن طريقهم هو الأصح. مهمتك هي احتضان جميع العائلات - حتى أولئك الذين يعتقدون أن النصر الكامل وحده كفيل بإعادة أبنائهم إلى الوطن. أصواتهم تستحق الاحترام والإنصات، لا نزع الشرعية عنها"..

يُذكر أن إلياهو، في مقابلة مع إذاعة "كول حاي"، قال إن "المهمة ليست 'الأولوية للمختطفين'، فهم أسرى وليسوا مختطفين. التعامل معهم فقط في نهاية الحرب. الحكومة مُرتبكة - تارة مساعدات إنسانية، وتارة مداهمات، وتارة احتلال. هناك افتقار للاستراتيجية". ردّ زعيم المعارضة يائير لابيد على التعليقات قائلاً: "بعد أن اقترح إلقاء قنبلة ذرية على غزة ومحوها من الوجود، يقترح الآن عميحاي إلياهو التخلي عن المخطوفين ليموتوا. هذا ضرر مستمر - للأمن، وللعلاقات الدولية، وللضمانات المتبادلة لشعب إسرائيل. إذا لم يُفصل اليوم، فستعترف الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن المخطوفين".

في وقت سابق، أثار إلياهو ضجة بعد أن قال خلال مقابلة مع إذاعة "كول هبيرا" إن "الحكومة تسارع لإبادة غزة، والحمد لله أننا نقضي على هذا الشر. ستكون غزة بأكملها يهودية". وأضاف: "لا داعي للقلق بشأن الجوع في القطاع. لقد جننا تمامًا". نفى سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، هذه التصريحات. وأوضح قائلاً: "الاقتباسات المنسوبة للوزير إلياهو بأن الحكومة الإسرائيلية "تتسارع نحو تدمير غزة"، وأننا "لا داعي للقلق بشأن الجوع في القطاع"، لا تعكس سياسة رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته. العكس تمامًا هو الصحيح".