تقرير: القوات الإسرائيلية تتقدم نحو قلب رفح وتعمق سيطرتها على محور فيلادلفيا

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي تقدمها خلال الساعات الأخيرة في جنوب قطاع غزة، وهي الآن على مشارف مخيم يبنا وسط مدينة رفح، وفق ما أفادت وكالة رويترز ظهر اليوم الأربعاء.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن الفرق القتالية التابعة للواء هناحال انضمت إلى الفرقة 162 حيث عملوا الليلة الماضية ضد أهداف إرهابية في حي البرازيل جنوبي المدينة.

وأكد الجيش الإسرائيلي إخلاء الأهالي للمكان في وقت سابق ومن ثم سمح للطيران بتنفيذ هجمات على أهداف ومواقع لمسلحين.

وقالت مصادر مصرية لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على 70% من محور فيلادلفيا. وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل تسيطر فعلياً على حوالي نصف حدود بلادها الجنوبية مع قطاع غزة.

وقال أحد سكان رفح لرويترز إن "النيران الإسرائيلية من الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات والدبابات لم تتوقف طوال الليل. وتقدمت الدبابات بطريقة محدودة إلى الجنوب الشرقي، تحت نيران كثيفة لم تتوقف لحظة واحدة".

وتحدثت تقارير عن أن دبابات الجيش الإسرائيلي اتخذت مواقع غربية جديدة على طول السياج الحدودي الجنوبي مع مصر، وسط الإشارة إلى أن التفجيرات التي وقعت الليلة الماضية في المنطقة كانت "واحدة من أكثر التفجيرات كثافة" منذ بداية الهجوم هناك، على ما جاء في واينت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال أحمد ياسر القرة، وهو ناشط رئيسي في ميدان الصواريخ المضادة للدبابات في حماس. ويفيد بيان الجيش أن القرة "قاد الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب وكان تحت مراقبة اللواء الجنوبي. وشارك في الهجوم الإرهابي في غلاف غزة في 7 أكتوبر".

أثناء الاستعدادات للهجوم على القرة، تم تحديد وجود طفل بالقرب منه من قبل الوحدة 414 فأوقفت القوات الهجوم ريثما ابتعد الصبي عن المبنى، وتم تنفيذ الهجوم الذي تم فيه القضاء على مجموعة من المسلحين منهم صهيب رائد أبو ريدة، من قوات النخبة التابعة لحماس، وأنس أبو رجيلة وينتمي إلى منظمة الجهاد الإسلامي".

Ariel Harmoni / Israeli Defense Ministry

.بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الجنوبية وجناح المخابرات، خمسة مسلحين من حركة حماس كانوا يعملون في مجمع مدرسة فهمي الجرجاوي في منطقة درج التفاح شمال قطاع غزة. وعرف من بين القتلى فادي سليم، رئيس جهاز المعلومات في فرع غزة في التنظيم. وقتل معه ثلاثة آخرون من جهاز مخابرات التنظيم ومسلح آخر.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي هجومًا داخل مجمع مدارس الأونروا، حيث تواجد مسلحو حماس بما في ذلك مسلح بمجال الصواريخ المضادة للدبابات وآخر من النخبة. وتم العثور في المجمع على أسلحة بما في ذلك قذائف الهاون والمتفجرات".