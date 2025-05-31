مصر للولايات المتحدة: يجب أن يكون الالتزام بإنهاء الحرب في غزة شرطا للاتفاق

نقلت مصر إلى الولايات المتحدة مطلباً واضحاً بضمان التزامها رسمياً وعلنياً بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، كشرط أساسي لأي اتفاق مستقبلي، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صباح اليوم (السبت) عن مسؤولين مصريين كبار.

وبحسب المصادر نفسها، فإن "أي اتفاق لا يتضمن التزامًا واضحًا وصريحًا بإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية لن يكون كافيًا لتحقيق استقرار دائم في المنطقة". وبحسب هذه المصادر، ينبغي أن يكون الالتزام الأمريكي واضحًا لا لبس فيه، "غير مبهم ولا قابل للتفسيرات المختلفة".

كما أفادت التقارير بأن مصر حذّرت من أن إطلاق سراح الرهائن دون التزام إسرائيلي بوقف العمل العسكري سيشكل خطرًا استراتيجيًا، يُضعف فرص التوصل إلى اتفاق سياسي، بل ويؤدي إلى مزيد من التصعيد العنيف.

وأضافت مصادر في القاهرة أنه ينبغي إدخال "تعديل جوهري" على مسودة المقترح الأميركي للاتفاق، بحيث يتضمن ضمانات ملزمة من واشنطن بأن إسرائيل لن تعود إلى العمل العسكري، ويربط بشكل واضح بين إطلاق سراح الرهائن والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

في غضون ذلك، كشف القيادي في حماس أن الحركة ستقدم اليوم ردها الرسمي على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار.

وأوضح أن الوثيقة نُشرت بعد سلسلة مشاورات داخل الحركة، تناولت تفاصيل المقترح وتداعياته المحتملة على الصعيدين المحلي والسياسي. وأكد المصدر أن الرد سيعبّر عن موقف حماس من المبادرة المقترحة، بما يتوافق مع مطالب الشعب الفلسطيني، "بهدف وقف الإبادة الجماعية لشعبنا".