الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات في طولكرم وينسحب بعد عملية مداهمة

فجر اليوم الخميس، انتهت عملية أمنية نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، شملت مداهمة للمنازل والمساجد واعتقال خمسة أشخاص. وفقاً لما نقلته وكالة "وفا" عن مصادر محلية، تضمنت العملية اعتقال أفراد تم تحديدهم مسبقًا، بينهم أسرى محررون، من مناطق مختلفة في المدينة وضواحيها.

خلال العملية، دخلت عدة آليات عسكرية المدينة من المحور الجنوبي، وتوزعت في عدة مناطق، بما في ذلك عزبة الطياح وعزبة ناصر وعزبة الجراد، وجابت شوارع المدينة وضواحيها الغربية والشرقية والشمالية.

في ضاحية شويكة شمال طولكرم، داهمت القوات أحد المساجد، حيث تم تفتيشه واعتقال أحد الأشخاص بعد استدعائه للمسجد. كما تعرضت مركبة للصدم من قبل إحدى الآليات العسكرية مما أسفر عن أضرار مادية، وذلك دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. أثناء العملية، اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات العسكرية في ضاحية شويكة.