تحذير إسرائيلي من تزايد الهجمات ضد إسرائيليين في الخارج قبل السابع من أكتوبر | تحديثات
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إسرائيل صباح اليوم • على جدول الأعمال: صفقة المختطفين وخطط ما بعد الحرب • الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة • التحديثات من اليوم الـ709 للحرب
اليوم هو اليوم الـ709 للحرب: وزير خارجية الولايات المتحدة، ماركو روبيو، وصل اليوم (الأحد) لزيارة إلى إسرائيل. على جدول الأعمال: الخطط لليوم التالي في غزة. وصرح "المهم هو أن هناك 48 مختطفا آخرين يستحقون الإفراج عنهم فوراً"، وعن الخطط لليوم التالي للحرب، قال روبيو: "لا يزال لدينا العديد من الأسئلة التي يجب معالجتها". تقرير بأن الجيش الإسرائيلي هاجم مسيرة بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
مجلس الأمن القومي يحذر من جهود منظمات مسلحة لاستهداف الإسرائيليين في الخارج قبل 7 أكتوبر
أصدر مكتب الأمن القومي تحديثًا للجمهور حول التهديدات ضد الإسرائيليين في الخارج قبل حلول الأعياد. وجاء في البيان: "بتقديرنا، قد يُشكّل 7 أكتوبر هذا العام حدثًا هامًا للمنظمات الإرهابية (مع التركيز على عناصر حماس والجهاد العالمي). ومن المُحتمل أن تزداد في هذا التاريخ جهود تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية/يهودية في الخارج، سواءً من خلال إجراءات مُخطط لها أو من خلال مبادرات محلية/مُهاجمين فرديين".
الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء الحدث المرتبط بتسلل مسيرة بمنطقة وادي عربة
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف برج الكوثر في غزة وقال إن حركة حماس كانت تستخدمه لأغراضها المسلحة
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عدد من مسلحي حماس شاركوا بهجوم السابع من أكتوبر
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي: "تحذير عاجل لكل من لم يُخلِ منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي بعد. سيهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي المبنى قريبًا نظرًا لوجود بنية تحتية إرهابية تابعة لحماس داخله أو بالقرب منه"
وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل استعدادًا لزيارته. وكان في استقباله السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وزوجته جانيت هاكابي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث عن خطط اليوم التالي في غزة: "لا يزال أمامنا العمل الشاق بعد انتهاء هذه الأزمة - إعادة إعمار غزة بطريقة توفر لسكانها جودة الحياة التي يطمحون إليها. والسؤال المطروح هو: من سيتولى ذلك؟ من سيدفع ثمنه؟ من سيتحمل المسؤولية؟ كل هذا لا يزال أمامنا، وكل هذا لا يزال بحاجة إلى معالجة"
تطرق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الهجوم الإسرائيلي على قطر قبل زيارته لإسرائيل اليوم قائلاً: "سأكون على دراية أكبر بخططهم المستقبلية. ما حدث قد حدث. من الواضح أننا لم نكن راضين عنه. لم يكن الرئيس راضيًا عنه. الآن علينا المضي قدمًا وتحديد الخطوة التالية. لأنه في نهاية المطاف، بعد كل هذا، لا تزال هناك جماعة تُدعى حماس، وهي جماعة شريرة لا تزال تمتلك أسلحة وتمارس الإرهاب. لا يزال هناك 48 مختطفا يستحقون الإفراج عنهم فورًا، جميعهم معًا."
تقرير فلسطيني يفيد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم سيارة بطائرات مسيرة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة