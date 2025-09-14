مجلس الأمن القومي يحذر من جهود منظمات مسلحة لاستهداف الإسرائيليين في الخارج قبل 7 أكتوبر

أصدر مكتب الأمن القومي تحديثًا للجمهور حول التهديدات ضد الإسرائيليين في الخارج قبل حلول الأعياد. وجاء في البيان: "بتقديرنا، قد يُشكّل 7 أكتوبر هذا العام حدثًا هامًا للمنظمات الإرهابية (مع التركيز على عناصر حماس والجهاد العالمي). ومن المُحتمل أن تزداد في هذا التاريخ جهود تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية/يهودية في الخارج، سواءً من خلال إجراءات مُخطط لها أو من خلال مبادرات محلية/مُهاجمين فرديين".