المنظمة التي "تصيد" الجنود تطلب من محكمة لاهاي اعتقال جنرال إسرائيلي

كشف دياب أبو جهجه مؤسس ورئيس مؤسسة هند رجب، اليوم (الاثنين)، في برنامج "الديمقراطية الآن" التلفزيوني الأميركي، أن المؤسسة تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاعتقال اللواء غسان عليان، منسق أنشطة الحكومة في أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

وقال أبو جهجة في مقابلة: "علينا يرأس الجهة المسؤولة عن المجاعة في غزة، وهو موجود سراً في إيطاليا". وأضاف: "لقد تقدمنا بطلب لإصدار مذكرة اعتقال ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأبلغنا المحكمة في لاهاي أيضًا السلطات في إيطاليا. ليس لديه أي حصانة". وقبل تعيينه منسقاً لأنشطة الحكومة في المناطق، شغل عليان، منصب رئيس الإدارة المدنية، ورئيس مقر القيادة المركزية، وضابط المشاة والمظليين الرئيسي، وقائد لواء غولاني. ولم تعلّق إسرائيل ما إذا كان عليّان متواجد في إيطاليا أم لا ولم تتطرق للخبر رسميًا. لكن تم تناوله على نطاق واسع، في الصحافة العبرية.

وأعلنت مؤسسة هند رجب، الجمعة، أنها تقدمت بشكاوى في فنلندا والدنمارك والنرويج، بعد أن زعمت أنه يوجد بهما جنود من الجيش الإسرائيلي. وقد أدت نفس الإجراءات المناهضة للإسرائيليين بالفعل إلى هروب مقاتل من الجيش الإسرائيلي من البرازيل، كما قدمت شكاوى ضد مقاتلين آخرين في تشيلي والأرجنتين وتايلاند.