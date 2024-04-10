الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل أبناء إسماعيل هنية الثلاثة في غارة مستهدفة

هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو في وقت سابق من اليوم (الأربعاء) بتوجيه من المخابرات العسكرية والشاباك، ثلاثة نشطاء عسكريين تابعين لحماس كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات مسلحة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة

i24NEWS
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فلسطينيون يسيرون وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة، الاثنين 8 أبريل 2024
فلسطينيون يسيرون وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة، الاثنين 8 أبريل 2024AP Photo/Fatima Shbair

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك مقتل ثلاثة نشطاء من حماس في الجناح العسكري لحماس في وسط قطاع غزة.

ووفقا لبيان الجيش فقد هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو في وقت سابق من اليوم (الأربعاء) بتوجيه من المخابرات العسكرية والشاباك، ثلاثة نشطاء عسكريين تابعين لحماس كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات مسلحة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

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والنشطاء الثلاثة الذين تعرضوا للاعتداء هم أمير هنية، قائد خلية في الذراع العسكري لحركة حماس، ومحمد وحازم هنية، ناشطان عسكريان في التنظيم.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن النشطاء هم ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

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