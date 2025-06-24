نتنياهو يلخص: "وجهنا أقوى ضربة في التاريخ - لقد أزلنا تهديدين وجوديين"

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أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانًا مساء اليوم (الاثنين) على خلفية وقف إطلاق النار مع إيران وانتهاء العملية العسكرية ضد البنية التحتية النووية. وقال رئيس الحكومة: "لقد حققنا نصرًا تاريخيًا سيبقى لأجيال". وأضاف: "لقد أبعدنا عنا تهديدين وجوديين مباشرين: خطر الدمار بالقنابل النووية، وخطر الدمار بعشرين ألف صاروخ باليستي. لو لم نتحرك الآن، لكانت دولة إسرائيل قد واجهت خطر الدمار. لكن ذلك لم يحدث".

ستكون الضربة الافتتاحية المفاجئة لعملية "وثبة الأسد" درسًا لجميع جيوش العالم. بضربة حاسمة واحدة، أزلنا القيادة العليا لإيران، بمن فيهم ثلاثة رؤساء أركان والعديد من كبار المسؤولين الآخرين. كما وصلنا إلى كبار العلماء النوويين، الذين قادوا البرنامج النووي، والذين سعوا لجلب الموت والدمار علينا.

لقد وقف صديقنا الرئيس ترامب إلى جانبنا بشكل غير مسبوق. بتوجيهاته، دمّر الجيش الأمريكي منشأة التخصيب في أعماق الأرض في فوردو. هاجمنا عشرات المواقع الأخرى القريبة من المنشأة النووية الإيرانية، بما في ذلك المختبرات.

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم في تمام الساعة السابعة صباحًا. وبعد حوالي ساعتين، وبعد أن انتهكت إيران الاتفاق بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الشمال، تم اعتراضه، أصدرت الحكومة بيانًا رسميًا جاء فيه: "في ضوء تحقيق أهداف العملية، وبالتنسيق الكامل مع الرئيس ترامب، وافقت إسرائيل على اقتراح الرئيس بوقف إطلاق نار ثنائي". وأضافت أن "إسرائيل سترد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار". وبالفعل، بعد إطلاق الصواريخ من إيران، هاجمت إسرائيل هدفًا واحدًا في الجمهورية، ثم توقف إطلاق النار بين البلدين.