المحاكمة ضد إسرائيل في لاهاي: الولايات المتحدة تدرس الطعن ضد صلاحيات المحكمة

تدرس الولايات المتحدة خطوة قانونية للتشكيك بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في المحاكمة الجارية ضد إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم (السبت).

ويتعلق هذا أيضًا بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال مسؤول أميركي مطلع على الأمر إن إدارة بايدن تدرس تقديم مذكرة amicus (صديق المحكمة) إلى المحكمة الدولية، وتعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المدعي العام للمحكمة كريم خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق الإسرائيليين. على الرغم من أن الولايات المتحدة لم توقع على المعاهدة التي أنشأت المحكمة .

وتأتي جلسات الاستماع وسط حملة ضغط على أعلى المستويات في إدارة بايدن لمنع بريطانيا من إسقاط طعنها القانوني ضد المحكمة.

وذكر المسؤول كذلك أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب شخصيا من نظيره البريطاني ديفيد لامي مواصلة الطعن في صلاحية اصدار الحكم للمحكمة الدولية ضد المواطنين الإسرائيليين. وأثار بلينكن القضية مع لامي يوم الثلاثاء على هامش قمة الناتو في واشنطن العاصمة.