مسؤول كبير في حماس: "تعديلاتنا على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة"

قال مسؤول كبير في حماس خلال حديث لوكالة رويترز إن تعديلات حماس تتضمن المطالبة بثلاث "مراحل مترابطة ومستمرة" لوقف إطلاق النار.

كما تطالب الحركة بالحصول على تفويض لوضع قائمة بأسماء 100 أسير فلسطيني معتقلين منذ فترة طويلة ليتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية. وتطالب حماس برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة. والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع في القطاع. ويطالب أيضاً بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من غزة.

تضغط الولايات المتحدة لإنهاء القتال في غزة والذي أشعلت مفاعيله عدة جبهات أبرزها الحدود الشمالية التي تتعرض للصواريخ باطراد منذ الثامن من أكتوبر وسط قناعة أميركية بأن إنهاء القتال في غزة سينعكس إيجابا على الحدود الشمالية وهو ما سبق أن أعلنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وكان بايدن قج عرض مقترحا وصوره على أنه مقترح إسرائيلي يتطرق إلى وقف إطلاق النار بصورة تدريجية نحو وقف مستدام في حين أكدت إسرائيل أنها لا توافق على وقف القتال قبل تحقيق أهداف الحرب في إشارة إلى القضاء على حماس مشعل فتيل الحرب على إثر تنفيذه أخطر هجوم تعرضت له إسرائيل منذ قيامها في السابع من أكتوبر في الوقت الذي قالت تقارير استخبارية وعسكرية إن حماس في حالة ردع ولا يفكر في الهجوم.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد صرح، مساء أمس الأربعاء، من قطر أن "مقترح بايدن أفضل فرصة على الطاولة لإنهاء المعاناة في غزة" وتابع" نؤكد استمرار العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة" مشيرا إلى أنه "كان على حماس القبول بالمقترح المطروح كما هو، وكان على حماس أن تقدم حلا للأزمة ويجب ألا تقرر مصير المنطقة، ولن نسمح لحماس بالتحكم في مستقبل غزة".