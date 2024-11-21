مقتل شاب إسرائيلي (30 عاما) جراء سقوط مباشر لصاروخ من لبنان في نهاريا

الحرب في إسرائيل: قتل إسرائيلي (30 عاما) اليوم الخميس بعد إصابته بشظايا صواريخ من لبنان أطلقت تجاه مدينة نهاريا، وخلال الهجوم تواجد الرجل قرب حديقة عامة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه في القصف الذي قُتل فيه الرجل، والذي وقع قبل الساعة 12:00 بقليل، رصدت حوالي عشرة صواريخ عبرت الأراضي اللبنانية - تم اعتراض معظمها.

وقال باراك لافي، وهو مسعف من اتحاد الإنقاذ كان متواجداً في مكان الحادث: "أخبرنا المارة أن الرجل أصيب بشظية أثناء تواجده في الحديقة العامة. ولسوء الحظ، اضطررنا إلى إعلان وفاته في مكان الحادث بسبب طبيعة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها".

ولنذكركم أنه في بداية هذا الأسبوع قتلت صفاء قط عواد وهي معلمة وأم لأربعة أطفال بعد استهداف مباشر لمبنى سكني في مدينة شفاعمرو. وتم إخراجها بحالة حرجة من بين الأنقاض. وقتلت عواد خلال تواجدها في منطقة محمية.