الجيش الإسرائيلي: مسلحون اجتازوا "الخط الأصفر" مرتين واقتربوا من قواتنا في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددًا من المسلحين اجتازوا في وقت سابق "الخط الأصفر" واقتربوا من قوات الجيش العاملة في منطقة الشجاعية بقطاع غزة.وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن القوات أطلقت النار على المسلحين الذين اجتازوا الخط الأصفر. لاحقًا، حاول عدد آخر من المسلحين الاقتراب مجددًا من القوات في نفس المنطقة، فأطلقت القوات النار عليهم أيضًا.