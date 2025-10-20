إسرائيل تستعد لتسلّم جثمان مختطف من حماس الليلة
ترامب يعلق على حادثة رفح التي مؤكدًا أن "الأمر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب وبيد قوية"، كما سقطت مسيرة إسرائيلية في غلاف غزة نتيجة عطل \تطورات اليوم 745 من الحرب
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المبعوثان الخاصان للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يصلان اليوم إلى إسرائيل.والجيش الإسرائيلي يعلن أن عددًا من المسلحين اجتازوا في وقت سابق "الخط الأصفر" واقتربوا من قوات الجيش العاملة في منطقة الشجاعية بقطاع غزة.وترامب يقول إنه: من الممكن أن متمردين في حماس نفذوا إطلاق النار في غزة
إسرائيل تستعد لتسلّم جثمان مختطف من حماس الليلة
تستعد إسرائيل اليوم لتسلّم جثمان أحد المختطفين من حركة حماس خلال ساعات الليل.
الجيش الإسرائيلي: مسلحون اجتازوا "الخط الأصفر" مرتين واقتربوا من قواتنا في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددًا من المسلحين اجتازوا في وقت سابق "الخط الأصفر" واقتربوا من قوات الجيش العاملة في منطقة الشجاعية بقطاع غزة.وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن القوات أطلقت النار على المسلحين الذين اجتازوا الخط الأصفر. لاحقًا، حاول عدد آخر من المسلحين الاقتراب مجددًا من القوات في نفس المنطقة، فأطلقت القوات النار عليهم أيضًا.
وزير الأمن يسرائيل كاتس يوجّه رسالة صارمة لحماس عبر آلية الرقابة الأميركية
أمر وزير الأمن يسرائيل كاتس الجيش بنقل رسالة واضحة لقيادة حركة حماس في غزة عبر آلية الرقابة الأميركية:
"على كل مسلّح من حماس يوجد خلف 'الخط الأصفر' في أراضٍ تخضع لسيطرة إسرائيل أن يغادر فورًا. سيتحمّل قادة حماس مسؤولية أي حادثة. من يبقى في تلك المناطق سيُعتبر هدفًا لهجوم دون أي إنذار آخر، وذلك لتمكين قوات الجيش من التحرك بحرية وفورًا لمواجهة أي تهديد."
سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في غلاف غزة بسبب خلل فني، ولم تقع إصابات، ويجري التحقيق في الحادث.
ترامب: "وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ساري المفعول"
ترامب يعلق على إطلاق النار في رفح: قد يكون وراءه متمردون داخل حماس
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليلة أمس إن إطلاق النار الذي وقع في رفح قد يكون ناتجًا عن متمردين داخل حركة حماس. وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان": "سيتم التعامل مع الأمر بالشكل المناسب، وسيتم التعامل معه بيد قوية."
https://x.com/i/web/status/1980068704353464373
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .