حماس ستطالب بالإفراج عن عناصر النخبة

أفادت قناة الحدث السعودية نقلاً عن مصادرها أن حماس تطالب بضمانات بعدم عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إلى الحرب بعد تسليم/إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين.

وأضافت المصادر أن خرائط الانسحاب الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل الاتفاق لا تزال موضع خلاف. وأوضحت المصادر أن حماس تطالب بدخول 400 شاحنة مساعدات يومياً. وأكدت المصادر أن حماس تعتقد أن تسليم الضحايا الإسرائيليين يتطلب أكثر من 72 ساعة، وأن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة سيُمكّن من تسليم المختطفين الإسرائيليين.

وأضافت المصادر أن "حماس تطالب بالإفراج عن ستة من كبار قادتها، من بينهم مروان البرغوثي".