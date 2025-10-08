تقرير: "الاتفاق أقرب من أي وقت مضى لأن ترامب لم يمنح نتنياهو أي مجال للمناورة" | تحديثات
"الشرق الأوسط": ترامب هو من سيعلن عن الاتفاق • الجيش الإسرائيلي سيطر على أسطول بحري كان متجها لغزة • حماس تطالب بالإفراج عن جثامين يحيى ومحمد السنوار
أفاد موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات، أن "الاتفاق أقرب من أي وقت مضى لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح نتنياهو أي مجال للمناورة". وأضاف المصدر أن نتنياهو "ليس لديه أي مكان يلجأ إليه، فهو بحاجة إلى ترامب على الساحة الدولية وفي إسرائيل - إذا أراد فرصة ضئيلة للبقاء سياسياً".
تقرير فلسطيني: وفد من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية سيشارك في محادثات مصر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مصادر، أن وفداً من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية سيشارك في محادثات شرم الشيخ المصرية الليلة.
مخاوف جدية على حياته:عائلة المختطف الإسرائيلي بيبين جوشي ستنشر الليلة لقطات من أسره
أعلنت هيئة أهالي المختطفين أن عائلة المختطف بيبين جوشي، الذي حياتها يتهددها الخطر، ستكشف عن توثيق، كما وافقت على الكشف عن صورة من الفيديو الذي حصل عليه الجيش الإسرائيلي. يُذكر أن الفيديو صُوّر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي بعد حوالي شهر من اختطافه. وقالت عائلة جوشي: "إن وجود أثرٍ حيٍّ في غزة يُعزز إيماننا الراسخ بأنه على قيد الحياة". وفي آخر لقطات بيبين، كان يُنقل حيًا إلى مستشفى الشفاء بعد اختطافه في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
الرئيس المصري: "المحادثات تتقدم بشكل إيجابي، ولدينا فرصة حقيقية لإنهاء الحرب في غزة. ويدعو ترامب للمشاركة في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في حال نجاح المفاوضات"
تقارير في قطاع غزة عن هجمات مكثفة جنوب مدينة غزة
الرئيس التركي أردوغان: بناء على طلب ترامب، نحن في حوار مع حماس ونحاول إقناعهم بالمسار الأكثر منطقية لمستقبل فلسطين؛ تقرير على سكاي نيوز بالعربية: الأجواء في محادثات شرم الشيخ إيجابية للغاية
مسؤول كبير في حماس يقول لوكالة فرانس برس: تفاؤل يسود محادثات غزة
انطلق اليوم الثالث من المحادثات، بحضور مسؤولين كبار، منهم: رئيس المخابرات المصرية، ورئيس وزراء قطر، ورئيس المخابرات التركية، ومبعوثا ترامب، وكبار مسؤولي حماس. وصرح مسؤول كبير في حماس لوكالة فرانس برس بأن هناك "تفاؤلًا في المحادثات".
قيادي في حماس: سلمنا قائمة الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم
صرح طاهر النونو، القيادي في حماس: "ركزت المفاوضات على آليات تنفيذ وقف الحرب وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة وتبادل الأسرى. واليوم، سلمنا قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها".
حماس ستطالب بالإفراج عن عناصر النخبة
أفادت قناة الحدث السعودية نقلاً عن مصادرها أن حماس تطالب بضمانات بعدم عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إلى الحرب بعد تسليم/إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين.
وأضافت المصادر أن خرائط الانسحاب الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل الاتفاق لا تزال موضع خلاف. وأوضحت المصادر أن حماس تطالب بدخول 400 شاحنة مساعدات يومياً. وأكدت المصادر أن حماس تعتقد أن تسليم الضحايا الإسرائيليين يتطلب أكثر من 72 ساعة، وأن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة سيُمكّن من تسليم المختطفين الإسرائيليين.
وأضافت المصادر أن "حماس تطالب بالإفراج عن ستة من كبار قادتها، من بينهم مروان البرغوثي".
حماس ستطالب بـ"إبقاء من تبقى من قادة الحركة ونشطائها البارزين داخل قطاع غزة".
كشفت مصادر في حماس لصحيفة الشرق الأوسط الموالية للسعودية أن الحركة ستسعى لمنع تطبيق بند في خطة ترامب، والذي ينص على أنه "مع إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين، سيحصل عناصر حماس الملتزمون بالتعايش السلمي مع إسرائيل ونزع سلاحهم على عفو، وسيتمكن من يرغب بمغادرة قطاع غزة من ذلك عبر ممر آمن إلى دول ترحب به".
وأشارت المصادر إلى أن الحركة ستقدم بديلاً، وهو "إبقاء من تبقى من قادة حماس ونشطائها البارزين داخل قطاع غزة، مقابل ضمانات أمنية بعدم القيام بأعمال ضد إسرائيل طالما استمر وقف إطلاق النار".
مسؤول حمساوي: المصلحة الوطنية تكمن في إبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين طي الكتمان
سُئل محمود مرداوي، أحد أبرز الشخصيات السياسية في حماس في الخارج، في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية عما إذا كانت حماس تطالب بالإفراج عن القيادي في فتح، مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات. فأجاب: "الحديث عن قضية الأسرى الفلسطينيين قد يؤثر سلبًا على بعض الأسرى الفلسطينيين، والمصلحة الوطنية تكمن في إبقاء هذه القضية طي الكتمان، حتى نتمكن من تحقيق أفضل النتائج بشأنها".
تقرير: حماس تطالب بالإفراج عن جثامين محمد ويحيى السنوار
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حماس طالبت بالإفراج عن جثامين الشقيقين يحيى ومحمد السنوار، كجزء من صفقة المختطفين التي يجري التفاوض عليها في محادثات شرم الشيخ. وكانت إسرائيل قد رفضت سابقًا مطلبًا مشابهًا من حماس.
تقرير: ويتكوف وكوشنر يصلان إلى شرم الشيخ وانضما إلى المفاوضات
في وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن ينضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس وزراء قطر، ورئيس المخابرات التركية، إلى المحادثات، تمهيدًا لتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس.