مسؤول إسرائيلي بارز يشعر بالقلق من خطة ويتكوف: "تراجع كبير"

قال مسؤول كبير لـi24NEWS اليوم (الخميس) إن "الخطوط العريضة التي قدمها ويتكوف ليست بموافقة حماس، وإسرائيل لديها مقترحات أخرى". ولهذا السبب، من الممكن أن يبقى الوفد الإسرائيلي في قطر نهاية هذا الأسبوع أيضًا.

وقال المصدر نفسه لـi24NEWS: "إذا وافقت إسرائيل على المخطط الجديد، فهذا تراجع كبير مقارنة بالمطالب السابقة".

Patrick T. Fallon / AFP

وكما ذكرنا، قدم ويتكوف إلى إسرائيل والوسطاء اقتراحه المحدث للتوصل إلى اتفاق، والذي يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى بعد شهر رمضان وعيد الفصح، والذي سينتهي في 20 أبريل، واستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة. كل هذا مقابل إطلاق سراح 5 رهائن أحياء فقط ونحو تسعة قتلى في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الممتد.