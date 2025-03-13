مسؤول إسرائيلي بارز يشعر بالقلق من خطة ويتكوف: "تراجع كبير"

وقال المصدر نفسه لـi24NEWS: "الخطوط العريضة التي قدمها ويتكوف لا تتوافق مع موافقة حماس وإسرائيل لديها مقترحات أخرى". ولهذا السبب، قد يبقى الوفد الإسرائيلي بقطر في نهاية هذا الأسبوع أيضًا

i24NEWS
i24NEWS
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عائلات المختطفين ينتظرون الإفراج عن عدد من المختطفين في غزة
عائلات المختطفين ينتظرون الإفراج عن عدد من المختطفين في غزة Adar Eyal, courtesy of the spokeswoman for the Kidnappers' Headquarters

قال مسؤول كبير لـi24NEWS اليوم (الخميس) إن "الخطوط العريضة التي قدمها ويتكوف ليست بموافقة حماس، وإسرائيل لديها مقترحات أخرى". ولهذا السبب، من الممكن أن يبقى الوفد الإسرائيلي في قطر نهاية هذا الأسبوع أيضًا.

وقال المصدر نفسه لـi24NEWS: "إذا وافقت إسرائيل على المخطط الجديد، فهذا تراجع كبير مقارنة بالمطالب السابقة".

Patrick T. Fallon / AFP
ستيف ويتكوف Patrick T. Fallon / AFP

وكما ذكرنا، قدم ويتكوف إلى إسرائيل والوسطاء اقتراحه المحدث للتوصل إلى اتفاق، والذي يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى بعد شهر رمضان وعيد الفصح، والذي سينتهي في 20 أبريل، واستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة. كل هذا مقابل إطلاق سراح 5 رهائن أحياء فقط ونحو تسعة قتلى في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الممتد.

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