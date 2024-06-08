تقرير: قطر ومصر تحذران قادة حماس من الاعتقال والعقوبات

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن "قطر ومصر أبلغتا قادة حماس في الأيام الأخيرة بأنهم يواجهون احتمال الاعتقال وتجميد أصولهم والعقوبات والطرد من ملاذهم في الدوحة إذا لم يوافقوا على وقف إطلاق النار مع إسرائيل"، مشيرة إلى أن "هذه التهديدات وجهت بناءً على طلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن"

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين على محادثات وقف إطلاق النار في غزة، القول إن

ووجهت هذه التهديدات، وفقا للصحيفة، بناءً على طلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تبحث عن طريقة لإقناع حماس للتوصل إلى اتفاق يحتاجه الرئيس وسط دوامة سياسية بشأن الحرب وكان له عكس التأثير المطلوب.

وقال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، الخميس، بعد توجيه التهديدات، إنه لن يوافق على صفقة لا تلبي شروط الحركة.

وأضاف هنية، وهو يحمل رسالة من زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، إن الاقتراح الحالي – الذي طرحه الرئيس بايدن نفسه في مؤتمر صحفي قبل أسبوع – غير مقبول بالنسبة لحماس لأنه، في نظر الحركة، لا يضمن نهاية للحرب.

رد حماس هو أحدث حجر عثرة أمام جهود بايدن لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة نحو اتفاق يوقف القتال في غزة ويطلق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وفي مكالمة هاتفية يوم الاثنين، حث بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على "استخدام جميع التدابير المناسبة لضمان قبول حماس للاتفاق"، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "مازلنا ننتظر ردا رسميا من حماس". مضيفا "لقد رأينا بعض التعليقات العامة، لكننا لا نأخذها على أنها رسمية أو تأكيدية بأي شكل من الأشكال بطريقة أو بأخرى".

وبحسب الصحيفة فإن التحذير هذا الأسبوع هو المرة الأولى التي تهدد فيها قطر بطرد قادة حماس من قاعدتهم في الدوحة، حيث يتمركزون منذ أكثر من عقد من الزمن.

وحذر المسؤولون القطريون في وقت مبكر من شهر مارس/آذار من أن قادة حماس سيواجهون الطرد إذا لم يقبلوا اتفاق وقف إطلاق النار.