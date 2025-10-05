استطلاع: أغلبية اليهود الأمريكيين- ’إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة’

استطلاع صحيفة "واشنطن بوست" الذي نُشر اليوم (الأحد) يعرض صورة مقلقة حول ما يعتقده يهود الولايات المتحدة بشأن إدارة الحرب في غزة وبشأن إسرائيل. في الواقع، تُظهر المعطيات أن العديد من اليهود الأمريكيين يعبرون عن تحفظ شديد تجاه الطريقة التي تُدار بها الحرب، ويعتقدون حتى أن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة".

يظهر من الاستطلاع أن يهود الولايات المتحدة غير راضين بشكل خاص عن الحكومة الإسرائيلية الحالية: 68% عبّروا عن رأي سلبي تجاه حكومة بنيامين نتنياهو، و48% صنفوها كـ"سيئة"، وهي زيادة بنسبة 20% مقارنة باستطلاع أُجري قبل خمس سنوات. ومع ذلك، 94% من المستطلعين اتهموا حماس بارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.

يتبين أيضاً من الاستطلاع أن 61% من المستطلعين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وحوالي 4 من كل 10 يعتقدون أن هناك إبادة جماعية تُنفذ ضد الفلسطينيين.

انقسمت الجالية اليهودية في الاستطلاع تقريباً بالتساوي في موقفها من عمليات إسرائيل في غزة: 46% يؤيدون و-48% يعارضون. ومع ذلك، بقي الدعم لإسرائيل بين اليهود الأمريكيين أعلى مما هو عليه في الجمهور العام - حيث أعرب فقط 32% من الأمريكيين عن دعمهم لعمليات إسرائيل، مقابل 60% عارضوا.

أظهر استطلاع "واشنطن بوست" أيضًا فجوة جيلية بارزة: ففي حين أن 56٪ من يهود الولايات المتحدة يبلّغون عن ارتباط عاطفي بإسرائيل، بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا تنخفض النسبة إلى 36٪ فقط. في المقابل، بين من هم في سن 65 وما فوق ترتفع النسبة إلى 68٪.

الشباب يميلون أيضًا أكثر إلى الاعتقاد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية - 50% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 يعتقدون ذلك، مقابل نسب تتراوح حول الـ30% بين الفئات العمرية الأكبر سنًا.