ماذا قالت قطر لعائلات المخطوفين الإسرائيليين ؟

قد يعجبك أيضًا -

بعد محاولة اغتيال مسؤولي حماس في الدوحة، تواصلت عائلات المخطوفين الإسرائيليين مع مسؤولين قطريين، والذين أعربوا بدورهم عن استعدادهم لمواصلة دورهم كوسيط في المفاوضات، وذلك بحسب ما نقلته N12، وبنفس الوقت اتهمت عائلات المخطوفين الإسرائيليين نتنياهو، الذي رفض لقائهم، بالقول: "في إسرائيل فقط يُغلق باب مكتب رئيس الحكومة في وجهنا".

وقال مسؤولون قطريون لعائلات المخطوفين: "نعرب عن استعدادنا لمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق، إذا أرادت إسرائيل المضي قدمًا نحو اتفاق". جاء هذا الكلام على خلفية اللقاء الذي عُقد بين عائلات المخطوفين ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تحدث مع العائلات قبل سفره إلى إسرائيل.

وأبلغ روبيو العائلات أنه سيلتقي برئيس حكومة قطر لفهم موقف قطر من المفاوضات. ومع ذلك، حتى لو شاركت قطر في المفاوضات، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس.

ويشار إلى أنه بعد محاولة اغتيال قادة حماس في قطر، تواصلت قيادة عائلات المخطوفين مجددا مع ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وطالبت بعقد اجتماع بين نتنياهو والعائلات.