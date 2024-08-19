تدمير نفق ضخم بطول كيلومتر ونصف في قطاع غزة | توثيق

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الاثنين أن قوات الفريق القتالي للوحدة 7 وسعود هجماتهم في قطاع غزة الى خان يونس وأطراف دير البلح. المقاتلون اغتالوا عددا من المسلحين ودمروا مواقع قتالية فوق وتحت الأرض. وضبط عناصر الفرقة 603 موقعا فيه عشرات القذائف، والمنصات الصاروخية وعدد من القذائف المضادة للدبابات.

وبتوجيهات استخباراتية، عثرت قوات الكتيبة 603 ووحدة يهلام على نفق تحت الأرض يبلغ طوله حوالي كيلومتر ونصف، حيث تم العثور على مجمع نشط لمسلحي حماس حيث توجد فيه أسلحة وقذائف ومعدات لإقامة طويلة الأمد والتي استخدمها مسلحو حماس الذين غادروا المجمع عند وصول القوات.