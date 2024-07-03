نفذت قوات خاروب التعاون مع قوة المستعربين عملية بعد ظهر اليوم في المنطقة الصناعية في جنين، ما أسفر عن مقتل نضال العامر القيادي بالتنظيمات المسلحة في مخيم جنين، وذكر البيان الصادر أنه كان متورطا بتشغيل عبوة ناسفة أدت الى مقتل الجندي الإسرائيلي ألون ساكاجين.

وقتل الضابط الإسرائيلي نتيجة تشغيل عبوة ناسفة على مركبة للجيش الإسرائيلي عند مدخل مخيم جنين، كما أدى الحدث الى إصابة 16 آخرين.