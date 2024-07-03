تغطية متواصلة|| مقتل مسلح خلال عملية لقوة من المستعربين في مدينة جنين
مسؤول كبير في البيت الأبيض: رئيس الوزراء نتنياهو سيلتقي بالرئيس بايدن خلال زيارته للولايات المتحدة
اليوم 271 من الحرب: أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) أن طائرات سلاح الجو قصفت أهدافاً تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان خلال الليل، وقرب منتصف الليل، سُمعت صفارات الإنذار بعدد من البلدات في غلاف غزة تم اعتراض قذيفة. وفي غزة اعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير أكثر من 50 من البنية التحتية العسكرية في حي الشجاعية ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات في رفح.
حزب الله يعلن رسمياً اغتيال القيادي الكبير: "القائد الشهيد محمد نعمة ناصر"
أعلن حزب الله رسميا اغتيال محمد نعمة ناصر قائد وحدة "عزيز" الذي يعتبر من كبار قادة التنظيم الذين قتلوا في الحرب. وفي إعلان وفاته، أُطلق عليه لقب "القائد الشهيد"، وهو اللقب الذي "منحه" حزب الله حتى الآن فقط لاثنين آخرين اغتيلا حلال الحرب.
نفذت قوات خاروب التعاون مع قوة المستعربين عملية بعد ظهر اليوم في المنطقة الصناعية في جنين، ما أسفر عن مقتل نضال العامر القيادي بالتنظيمات المسلحة في مخيم جنين، وذكر البيان الصادر أنه كان متورطا بتشغيل عبوة ناسفة أدت الى مقتل الجندي الإسرائيلي ألون ساكاجين.
وقتل الضابط الإسرائيلي نتيجة تشغيل عبوة ناسفة على مركبة للجيش الإسرائيلي عند مدخل مخيم جنين، كما أدى الحدث الى إصابة 16 آخرين.
مقتل مسلح في جنين خلال عملية لوحدة المستعربين في مدينة جنين
تقرير: قتيل جراء هجوم بطائرة مسيرة بالقرب من صور
أفادت قناة الحدث السعودية عن مقتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة بمنطقة الحوش جنوب شرق صور.
مقتل أربعة مسلحين، صباح اليوم الأربعاء، في قصف لطائرة إسرائيلية مسيرة على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن القتلى هم: يزيد صاعد عادل شافع (22 عاما)، ونمر أنور أحمد حمارشة (25 عاما)، ومحمد ياسر رجا شحادة (20 عاما)، ومحمد حسن غنام كنوح (22 عاما)، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الأربعة حاولوا وضع عبوة ناسفة وإن الاستهداف جرى بناء على معلومات استخباراتية.
الجيش الإسرائيلي يدمر منزل منفذ عملية قتل الصبي بنيامين أخيمير
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش دمرت منزل أحمد دوابشة منفذ عملية طعن الصبي بنيامين أخيمائير في مزرعة قرب رام الله في 12 نيسان/ابريل الماضي في قرية دوما.في هذه الأثناء، قام جنود من الجيش الإسرائيلي والشاباك باعتقال سبعة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية
الحوثيون: سيتم إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة بعد نحو شهر
وبعد ما يقرب من شهر، أعلن الحوثيون أنهم سيطلقون سراح موظفي الأمم المتحدة الذين اعتقلوهم بداية يونيو/حزيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة. وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقد في العاصمة اليمنية صنعاء بين رئيس وزراء الحوثيين عبد العزيز بن حبتور، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بيتر هوكينز، وممثل اليونيسيف في اليمن. وقال حبتور في بيان "ثبت أن موظفي الأمم المتحدة أبرياء من التهم المتعلقة بشبكة التجسس في الولايات المتحدة وإسرائيل وسيتم إطلاق سراحهم". وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحوثيين لم يحددوا عدد الموظفين السبعة عشر الذين تمت تبرئتهم من تهم التجسس وسيتم إطلاق سراحهم.
الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية تعلن :"القوات الإسرائيلية هدمت ستة مبان في بؤرة استيطانية" قرب رام الله وتمت الموافقة على القرار بقرار من المستوى السياسي
الجيش الإسرائيلي يهاجم الليلة الماضية البنى التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
شنت طائرات سلاح الجو خلال الليل غارة على مواقع لحزب الله في يارون وطير حرفا جنوب لبنان، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وأضاف أن الطائرات المقاتلة هاجمت مبنى عسكريًا للمنظمة في منطقة عيترون.