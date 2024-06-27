الجيش الإسرائيلي بدأ في نقل قواته إلى الشمال وسط التوترات مع حزب الله

في ظل التوترات مع حزب الله اللبناني، بدأ الجيش الإسرائيلي بنقل قواته إلى شمال إسرائيل، وفق ما علمت i24NEWS .

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش الإسرائيلي أيضًا تدريب مقاتلين للصراع الشمالي، بما في ذلك القوات التي لديها خبرة في القتال في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراء تدريبات متواصلة بقيادة القيادة الشمالية.