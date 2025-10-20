الطلب الصادم للوزيرة ميري ريغيف بخصوص جثمان يحيى السنوار

الوزيرة الإسرائيلية كشف عن الطلب الذي عرضته أمام الكابينيت الإسرائيلي بخصوص يحيى السنوار

يحيى السنوار
يحيى السنوارAbed Rahim Khatib/Flash90

كشفت الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف جدلاً (الاثنين) في مقابلة على إذاعة "كول براهما" عن اقتراحها الذي قدمته الى الكابينت الأمني بخصوص جثمان زعيم حماس، يحيى السنوار. وأوضحت ريغيف أنها اقترحت إحراق جثمان السنوار، "كما أُحرق جثمان زعيم القاعدة اسامة بن لادن بعد وفاته".

قالت ريجيف في المقابلة: "اقترحت في الكابينت إحراق جثمان السنوار، كما أُحرق بن لادن"، وأضافت: "حتى الآن لم يتم التطرق إلى ذلك"، وشرحت مشاعرها بشأن الحاجة لردع حماس: "أعتقد أن هناك رموزًا معينة لا يجب إعادتها، وللأسف، لخبرتنا في الشرق الأوسط ومعرفة ما يجري هناك، لا أود أن أرى أنه سيعود للدفن".

وعلى صعيد متصل قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، أفيد أن حماس طالبت باستعادة جثماني يحيى ومحمد السنوار،وأفيد أن إسرائيل رفضت الطلب، كما نشر الجيش الإسرائيلي مؤخرًا توثيقات جديدة تظهر عملية اغتيال السنوار في مدينة خانيونس.

