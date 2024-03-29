اعتقال قيادي من الجهاد الإسلامي ومشتبهين في الضفة الغربية

في عملية ليلية نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، الشاباك، والشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال عمر أبو هلال، وهو عضو بارز في الجهاد الإسلامي من مخيم نور الشمس للاجئين، بتهم تورطه في إطلاق نار وتحضير متفجرات ضد المدنيين والقوات الإسرائيلية.

وفقاً للتقارير، تم نقل أبو هلال إلى الشاباك للمزيد من التحقيقات. بالإضافة إلى ذلك، في نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية مشتبهين كانوا يخططون لشن هجوم إطلاق نار على موقع عسكري، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة في العملية. تم أيضاً اعتقال ثلاثة مطلوبين آخرين في الخليل والكف، وجميعهم نقلوا لتلقي العلاج دون وقوع إصابات بين المقاتلين. منذ بداية الصراع، تم اعتقال حوالي 3600 مطلوب في منطقة الضفة الغربية وفرقة البقاع وعيميكيم، حيث ينتمي حوالي 1600 منهم إلى حماس.