المبادرة الأمريكية للوساطة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

مسؤولون أمريكيون يجرون محادثات في الأيام الأخيرة مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين في محاولة لاستئناف الاتصالات بشأن صفقة المختطفين. في نهاية الأسبوع، تواجد رئيس وزراء قطر في الولايات المتحدة والتقى مع الرئيس دونالد ترامب، نائب الرئيس جي. دي. فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وخلال المحادثات أوضح المسؤولون الأمريكيون أن "يجب إيجاد الطريقة الصحيحة لاستئناف المفاوضات"، وذلك وفقًا لمصدرين مطلعين على التفاصيل.

رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني نفسه قال إنه على الرغم من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، فإنهم ما زالوا جزءًا من المفاوضات. وقال آل ثاني عند عودته الى الدوحة "الهجوم الإسرائيلي سابقة خطيرة يجب التعامل معها بحزم وإصرار. سنواصل الجهود لوقف الحرب مع الولايات المتحدة ومصر".

كبار المسؤولين الأمريكيين تحدثوا أيضاً مع مسؤولين إسرائيليين في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكي روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل يوم الأحد، سيناقش مع مسؤولين إسرائيليين إمكانية استئناف الاتصالات. مصدر مطلع على التفاصيل قال لـ i24NEWS إنه من المحتمل أن تطرح الإدارة مبادرة جديدة لإخراج المفاوضات من الجمود.