تقرير: نتنياهو حصل على الضوء الأخضر من ترامب لاستئناف "الجحيم بالشرق الأوسط"

ذكرت صحيفة العربي الجديد القطرية صباح اليوم أن مصر أبلغت وفد حماس الذي زار القاهرة مؤخرا أن نتنياهو حصل على "الضوء الأخضر" من الرئيس ترامب لاستئناف ما أطلق عليه "الجحيم في الشرق الأوسط"، في حال لم تستجب حماس بشكل إيجابي لمطالب إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى دون معالجة القضايا التي تقرر مناقشتها في المرحلة الثانية من الصفقة.

وتطرق التقرير الى مخاوف لدى مصر وقناعة عميقة بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرغب بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة الانتقال الى المرحلة الثانية وتمهيد الأجواء لعودة الحرب بصورة أكثرة شدة، ولفتت المصادر أن المخاوف من عودة الحرب على غزة بدعم أمريكي دفعت مصر الى ممارسة ضغوطات على حماس لإبداء قدر أكبر من المرونة خلال هذه الفترة، وسحب الحجج من نتنياهو لاستئناف الحرب.

هذه المصادر قالت أن مصر أبلغت وفد حماس الذي زارها مؤخرا برئاسة خليل الحية بأن نتنياهو حصل على ضوء أخضر من الرئيس ترامب لاستئناف ما أطلق عليه "الجحيم في الشرق الأوسط"، وقالت المصادر إن "هذه التهديد سيعيد الحرب الى غزة بدعم أمريكي بحال تبنت حماس نهجا متشددا في قضايا التبادل وعدم التعاطي بصورة إيجابية مع المطالب بتمديد المرحلة الأولى، وفقا للرغبة الأمريكية،والموافقة على تبادل أكبر قدر من المختطفين الأحياء والجثامين، دون التطرق إلى القضايا المهمة المقرر مناقشتها في المرحلة الثانية أو حتى الوفاء بالتزامات المرحلة الأولى".

وتحدث التقرير إلى أنه من المتوقع أن يزور وفد إسرائيلي القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من المفاوضات.