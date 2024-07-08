الجيش الإسرائيلي يقر ويعترف : "فشلنا بالدفاع عن كيبوتس بئيري"

قدم فريق التحقيق التابع للجيش الإسرائيلي في معارك التصدي لهجوم حماس في كيبوتس بئيري نتائجه إلى رئيس هيئة الأركان اللواء هرتسي هاليفي اليوم (الاثنين). وإحدى الحوادث المحفورة في الذاكرة خلال المعركة هي الحادثة التي أطلقت فيها دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قذائفها على منزل باسي كوهين، وهو حادث رهائن خطير قُتل فيه 13 إسرائيليًا كانوا محتجزين لدى عناصر حماس. وفي الهجوم بحق كيبوتس بئيري، قُتل ما لا يقل عن 100 عضو في الكيبوتس، وتم اختطاف 31 شخصًا إلى قطاع غزة.

وفي محيط المنزل، في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، دار قتال عنيف ضد عشرات المسلحين الذين تسللوا إلى الكيبوتس، ومن بينهم جنود من اليمام والجيش الإسرائيلي، تحت قيادة قائد الفرقة 99، العميد باراك حيرام، ونجا من الحادث رهينتان. الجنرال(احتياط) ميكي إدلشتاين أجرى التحقيق عن معركة الجيش الإسرائيلي في بئيري، وأجرى ساعات من التحقيق مع عائلات الضحايا، سكان بئيري، القادة الذين شاركوا في معركة بئيري، مقاتلين، ممثلين عن الشاباك، اليمام، عناصر الشرطة وآخرين.

وبحلول يوم الخميس المقبل، سيلخص رئيس هيئة الأركان من التحقيق، بحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي. وبعد استكمال التحقيق سيتم عرض التحقيق أولاً إلى سكان بئيري. في الوقت نفسه، سيتم إرسال فرقًا إلى 23 عائلة ثكلى: 18 مقاتلًا وخمسة أعضاء من الفرقة الاحتياطية، لإطلاعهم على التفاصيل الكاملة، وذلك قبل نشر المعلومات الى الجمهور.

ووفقا لمصادر الجيش الإسرائيلي، تشير نتائج التحقيق إلى أن الجيش فشل تماما في السابع من أكتوبر في حماية سكان بئيري والبلدات الإسرائيلية المحيطة بها. التحقيقات ونتائجها والطريقة التي سيتعلم بها الجيش الإسرائيلي منها. هي اختبار للثقة في استعادة العلاقات مع سكان منطقة غلاف غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنهم يستعدون لإنشاء موقع إلكتروني مخصص للتحقيق بمعارك الجيش الإسرائيلي، يتضمن التفاصيل الكاملة للأحداث - وفقًا للقيود الأمنية - من أجل مواصلة محاولة استعادة الثقة بين سكان غلاف غزة ودولة إسرائيل.