"عرض أسماء لخلافته" : الوزراء يحثون نتنياهو على إقالة قائد الجيش إذا رفض احتلال القطاع

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أفاد مراسل قناة i24NEWS العبرية السياسي ناداف اليملخ اليوم (الثلاثاء) أن الوزراء في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع دعوا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إقالة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إذا عارض قرار القيادة السياسية.

في نقاشات مختلفة، بدأت أسماء مرشحين لخلافته بالظهور: من بين الأسماء المطروحة رومان غوفمان، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء. وبعد نقاش حول عدم أهلية غوفمان للمنصب حاليًا، طُرح اسم ديفيد زيني. ووفقًا للحاضرين في نقاش الليلة: "أكد زامير أنه لن يستقيل".

في الواقع، خلال نقاش اليوم، طُرحت ثلاثة خيارات، واختارت القيادة السياسية أحدها: احتلال القطاع. قال نتنياهو خلال النقاش: "يجب تغيير أسلوب العمل مقارنةً بالطريقة المُتبعة حتى الآن، وهذا سيُمكّن من إطلاق سراح الرهائن".

رئيس الأركان: "هذا الاقتراح سيُعرّض الرهائن للخطر، لكننا نستعد لتنفيذ القرار فورًا عند اتخاذه". لحظات قبل القرار: نتنياهو يلتقي بالوزير سموتريتش.

وقال ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان: "عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم نقاشًا أمنيًا محدودًا استمر حوالي ثلاث ساعات، عرض فيه رئيس الأركان خيارات مواصلة الحملة في غزة. الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس السياسي الأمني المصغر".