مسؤول كبير في حماس يعترف: "فقدنا السيطرة على نحو 80% من قطاع غزة"

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قال مسؤول كبير في حماس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم (الاثنين)، من بين أمور أخرى، إن المنظمة فقدت نحو 80% من سيطرتها على قطاع غزة - وأن العائلات المسلحة "تملأ الفراغ في المناطق التي لا تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي".

قال المسؤول الكبير إن منظومة القيادة والسيطرة في حماس قد انهارت بعد أشهر من الهجمات الإسرائيلية التي دمرت القيادة السياسية والعسكرية والأمنية للمنظمة. ورسم المسؤول الكبير صورةً للتفكك الداخلي داخل حماس وانهيار شبه كامل للأمن في جميع أنحاء غزة.

لنكن واقعيين هنا - لم يبقَ من البنية الأمنية شيء يُذكر. معظم القيادات، حوالي 95%، قد ماتوا الآن. جميع الشخصيات الفاعلة قُتلت،" قال. "إذن، ما الذي يمنع إسرائيل حقًا من مواصلة هذه الحرب؟"

تابع "منطقيًا، يجب أن تستمر حتى النهاية،" وأضاف "جميع الظروف مُجهزة: إسرائيل لديها الأفضلية، والعالم صامت، والأنظمة العربية صامتة، والعصابات الإجرامية في كل مكان، والمجتمع ينهار."