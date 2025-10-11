جاريد كوشنير "المهندس الهادئ لخطة السلام الأمريكية في غزة"

عاد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومستشاره الأسبق، إلى دائرة الضوء السياسية في الولايات المتحدة، بعد أن لعب دورًا محوريًا في صياغة اتفاق السلام الجديد في غزة الذي كشف عنه الرئيس الأميركي في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن كوشنر كان الوسيط الرئيسي في مفاوضات اللحظة الأخيرة التي أدت إلى تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارًا رسميًا لنظيره القطري من المكتب البيضاوي، إثر غارة إسرائيلية استهدفت قادة حماس في الدوحة. هذه الخطوة، التي نسّقها مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، كانت حاسمة في تثبيت الهدنة وإطلاق سراح الأسرى.

ويُعتبر كوشنر المهندس الهادئ لخطة السلام المكوّنة من 20 بندًا، مستندًا إلى شبكاته الدبلوماسية والاقتصادية التي بناها خلال الولاية الأولى لترامب. ويعمل اليوم جنبًا إلى جنب مع ويتكوف على مشروع إعادة إعمار غزة، الذي وصفه ترامب بأنه "ريفييرا الشرق الأوسط". وتشير مصادر في واشنطن إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قد يضطلع بدور رئيسي في هذا المشروع.

ورغم ارتباطاته المالية الوثيقة مع السعودية وقطر والإمارات من خلال صندوقه الاستثماري Affinity Partners، ينفي كوشنر أي تضارب في المصالح، مؤكدًا أنه يتحرك "من أجل السلام العالمي"، وأنه يقدم استشارات اقتصادية واستراتيجية لعدد من أعضاء الحكومة الأميركية.

ويُنظر إلى كوشنر ذي الـ44 عاما اليوم باعتباره أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في الولاية الثانية لترامب، يجمع بين المال والدبلوماسية والنفوذ الشخصي، ويُعتقد أن يده الخفية وراء معظم التحركات الأميركية الأخيرة المتعلقة بغزة.