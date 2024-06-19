نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية في مصر، الأربعاء، عن مصدر رفيع المستوى، نفيه صحة الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن "موافقة مصر المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة؛ للسيطرة على المعابر مع غزة" في محاولة للتساوق مع ترتيبات "اليوم التالي" بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة والتي اندلعت يوم 7 أكتوبر بهجوم غير مسبوق لحماس على البلدات الإسرائيلية الواقعة بالقرب من القطاع، وفق النشر في "الشرق الأوسط".

وقال خبراء إن رفض مصر للمشاركة في "قوة عربية" تابعة للأمم المتحدة، يأتي على خلفية "الالتزام بالاتفاقيات التي تنص على الإدارة الفلسطينية لمعابرها، وتعزيز موقف السلطة الفلسطينية في أي مباحثات تتناول سيناريوهات اليوم التالي للحرب، وعدم السماح لإسرائيل بفرض قواعد جديدة تخل بحقوق الفلسطينيين والأمن القومي المصري ولو مرحلية".

وعُرف عن مصر موقفها الثابت من قضية سيادتها على محور فيلادلفيا ولطالما حذرت إسرائيل من احتلال المحور الأمر الذي سيترك تداعياته على اتفاق السلام بين البلدين اللذين تربطهما علاقة تاريخية تتسم بحسن الجوار والتعاون المتبادل في إطار اتفاق كامب ديفيد.

تصر إسرائيل على إبعاد أي ملمح من ملامح سيطرة حماس في القطاع وعدم العودة نهائيا إلى ما كان قبل السابع من أكتوبر الذي ألحق خسائر غير مسبوقة بإسرائيل فضلا عن احتجاز الحركة التي حكمت القطاع منذ انتخابات 2006 لنحو 120 إسرائيليا وتتعثر محاولات الوصول إلى اتفاق على مدى شهور مع تعنت كلا الجانبين على إنهاء الحرب بشروطه.

IDF spokesperson's unit

وتربط القطاع بإسرائيل 6 معابر فيما يبقى معبر رفح المنفذ الوحيد إلى العالم عبر سيناء مصر.

وفي 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقاً لإدارة المعابر، بمراقبة أوروبية. وركز الاتفاق على معبري كرم أبو سالم ورفح والممرات بين غزة والضفة.