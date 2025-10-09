بن غفير يعلن عن موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قبل دقائق من اجتماع الحكومة لمناقشة والموافقة على صفقة المختطفين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس حزب عوتسما يهوديت، أعلن مساء اليوم (الخميس) أنه من المتوقع أن يعارض في التصويت، وكذلك وزراء حزبه. وقال "نحن سعداء بالإفراج عن جميع المختطفين، لكننا سنصوت ضد الإفراج عن القتلة، رئيس الحكومة تعهد لي بأن حماس سيتم تفكيكها. لن يحدث ذلك؟ سنفكك الحكومة".

وأشار :"قلوبنا جميعاً تمتلئ بالفرح والسعادة والتأثر بسبب أن جميع المخطوفين من المتوقع أن يعودوا إلى بيوتهم، والحياة إلى عائلاتهم وللتعافي، والقتلى للدفن. ومع ذلك، بجانب هذا الفرح، يجب منع منعاً باتاً تجاهل مسألة الثمن: إطلاق سراح آلاف المخربين، من بينهم 250 قاتلاً من المتوقع أن يُفرج عنهم من السجون. هذا ثمن لا يُحتمل. هؤلاء أسرى أظهرت التجربة السابقة أنهم سيعودون للانخراط في الإرهاب وفي مهنتهم وهي قتل اليهود".

بن غفير أضاف: "لذلك، في ضوء ذلك، أنا ووزراء عوتسما يهوديت لن نستطيع أن نرفع أيدينا تأييدًا لصفقة تُفرج عن هؤلاء الإرهابيين القتلة، وسوف نعارض ذلك في الحكومة. إلى جانب البشرى بالإفراج عن كل مختطفينا، لا ننسى الهدف المركزي للحرب الذي تم تحديده في بدايتها: التأكد من أن هذه الكارثة لن تتكرر - من خلال تفكيك حكم حماس".

وتحدث وزير الأمن القومي عن محادثاته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قائلاً: "في المحادثات التي جرت بيني وبين رئيس الحكومة في الأيام الأخيرة، أوضحتُ أنني لن أكون، تحت أي ظرف من الظروف، جزءًا من حكومة تسمح باستمرار حكم حماس في غزة. هذا خط أحمر واضح. وقد التزم رئيس الحكومة معي بذلك". واختتم حديثه قائلاً: "قلتُ لرئيس الحكومة، وأقول لكم أيضًا، أيها المواطنون الإسرائيليون: لن أستسلم لأي خداع. إذا لم يُفكك حكم حماس، أو إذا قالوا لنا إنه قد تفكك بينما في الواقع سيستمر تحت غطاء مختلف، فإن حزب عوتسما يهوديت سيُفكك الحكومة"..