خبير عسكري مصري :"توسيع الحرب في غزة – بدء تنفيذ خطة التهجير"

على ضوء قرار الكابنيت الإسرائيلي توسيع القتال في غزة والنية لاحتلال القطاع، اعتبر العميد سمير راغب – خبير عسكري واستراتيجي أن "توسيع الحرب في غزة يعني – بدء تنفيذ خطة التهجير" موضحا وجهة نظره بناء على الخطة المطروحة. لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وقال العميد راغب خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي إن "إسرائيل لم ترغب أبدا بتسوية سلمية، لكن حماس خلال الفترة الأخيرة كانت أكثر انفتاحا للتخلي عن الحكم في اليوم التالي في غزة وحتى نزع السلاح، وذلك مقابل طلبين تلقت عكسهم، الانسحاب من غزة ودخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، لكن من الواضح بقرار الكابينيت أن إسرائيل لن تخرج من أي أرض تقوم باحتلالها وليس له علاقة بحماس"

وتابع راغب :"الجديد هنا هو البدء بتنفيذ خطة ترامب لتهجير أهالي غزة وهذا مكتوب نصا، مكتوب في الاقتراح ترحيل السكان الى جنوب موراج وتكون منطقة معقمة، وكلمة معقمة تعني خالية من أي نوع من الأسلحة حتى سكين يتم حشد فيها كل القطاع ويتم اعتبار المناطق شمال القطاع لحماس يحارب بها الجيش الإسرائيلي بحرية ولن تدخل معونات إلا بعد نقل المدنيين إلى المناطق المعقمة ما بين موراج وصلاح الدين".

ويوضح العميد راغب "أن هؤلاء الأشخاص سيكونون بوضع لن يكون لهم فيه مخرج في حال نفذ هجوم ضدهم سوى البحر في الغرب والحدود المصرية في الجنوب" وشدد على أن إسرائيل بعد قرار الكابينيت الأخير تظهر أنها غير مكترثة للوسطاء.

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