لليوم الثالث على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية، حيث دفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة طوباس التي فرضت حصاراً عليها، كما واصلت، اليوم الجمعة، هدم المنازل في مخيم جنين، بينما اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل، بارتكاب "جرائم حرب".

وفي السياق اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الجمعة، بين قوات الجيش الإسرائيلي وسكان محليين في بلدة بيت جن بريف دمشق، جنوبي سوريا، بعد توغل الجيش إسرائيلي خلال عملية اعتقال، في حين نددت الخارجية السورية بالهجوم الإسرائيلي على "بيت جن" واعتبرته يشكل "جريمة حرب مكتملة الأركان".

