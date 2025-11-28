التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقضي على تسعة مسلحين في أنفاق رفح بغزة، و13 سوريا خلال توغل بريف دمشق
اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الجمعة، بين قوات الجيش الإسرائيلي وسكان محليين في بلدة بيت جن بريف دمشق، جنوبي سوريا
لليوم الثالث على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية، حيث دفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة طوباس التي فرضت حصاراً عليها، كما واصلت، اليوم الجمعة، هدم المنازل في مخيم جنين، بينما اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل، بارتكاب "جرائم حرب".
وفي السياق اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الجمعة، بين قوات الجيش الإسرائيلي وسكان محليين في بلدة بيت جن بريف دمشق، جنوبي سوريا، بعد توغل الجيش إسرائيلي خلال عملية اعتقال، في حين نددت الخارجية السورية بالهجوم الإسرائيلي على "بيت جن" واعتبرته يشكل "جريمة حرب مكتملة الأركان".
الخارجية التركية: هجمات إسرائيل تهدف إلى عرقلة جهود الحكومة السورية وشعبها لإرساء الأمن
مظاهرات واحتفالات في دير الزور تأكيدا على وحدة الأرض السورية
بن غفير عن حادثة جنين: "يجب وضع حد للإجراء الذي يتم بموجبه اقتياد المقاتل الذي يطلق النار على الإرهابي للاستجواب على الفور"
الخارجية السورية تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات إسرائيل
غادر وفد حركة حماس، برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة، محمد درويش، القاهرة، اليوم الجمعة، متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، دون التوصل إلى اتفاق بشأن بدء "المرحلة الثانية" من مفاوضات اتفاق غزة، أو حل أزمة مقاتلي الحركة العالقين في أنفاق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي: اعتقال أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة