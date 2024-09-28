كيف أثر اغتيال حسن نصر الله على تحركات يحيى السنوار في غزة؟

أفادت شبكة "العربية" السعودية السبت نقلا عن مصادر أن حماس غيرت خلال الأيام الأخرة دوائر الحراسة لقائد حماس يحيى السنوار في غزة.

وذكرت أن "قادة حماس يرغبون أنه في كل وقف إطلاق نار مستقبلي أن يضمنوا عدم استهدافهم" وتابعوا "السنوار وقادة حماس في غزة قرروا وقف تحركاتهم بعد اغتيال نصر الله. حماس قررت وقف اجتماعات التنظيم في لبنان خلال الفترة القادمة. أيضا قادة الجهاد الإسلامي قرروا وقف تحركاتهم واجتماعاتهم في لبنان".

وأضافت المصادر وفقا للتقرير بأن حماس تقتصر الآن التواصل فقط عن طريق المراسلات المكتوبة، وإن "يحيى السنوار غير مكانه في غزة بعد اغتيال حسن نصر الله".