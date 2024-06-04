الخارجية القطرية: المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأمريكي بشأن غزّة تجمع مطالب جميع الأطراف

كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات مستمرة بشأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن "هناك أفكار على الطاولة، وننتظر رداً واضحاً من الحكومة الإسرائيلية بشأن ما طرح"، بشأن المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطري في المؤتمر الصحافي الأسبوعي: أن المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف، والاقتراح يوفر خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحا أن الاجتماعات المباشرة بين المفاوضين الرئيسيين لم تبدأ بعد، بانتظار وصول ردود الطرفين على المقترحات.

وتابع الوزير، أنه لا يوجد مدى زمني لوصول الموافقات من الطرفين، "لكن يجب وقف هذا العدوان فوراً". وتحدث عن أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة كبير جداً، وهذا سبب ليضغط المجتمع الدولي لسرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أكد في خطاب له، الجمعة الماضي، أنّ إسرائيل تقدمت بمقترح جديد من 3 مراحل لإنهاء الحرب على غزة، موضحاً أن المقترح هو خريطة طريق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

من جهتها ردت حركة حماس بأنها تنظر بـ"إيجابية" إلى ما تضمنه الخطاب. وقال الأنصاري: "نشعر بأن هناك حافزاً لدى الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة"

وشدد الأنصاري على أن المقترح الأميركي ينبغي أن ينهي على الفور المعاناة الطويلة لجميع سكان غزة وللرهائن الإسرائيليين.

ويأتي هذا في وقت أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن الخطة التي دعمها بايدن لإنهاء الحرب على غزة.