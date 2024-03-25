الجيش الإسرائيلي: الفصائل المسلحة تحصن نفسها في مستشفى الشفاء بغزة

ألقى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، كلمة أمام الصحافة العالمية لتسليط الضوء على العملية في مستشفى الشفاء في غزة، والتي مستمرة منذ أكثر من ستة أيام.

وأكد هاغاري مجددا على مهمة استهداف المنظمتين حماس والجهاد الإسلامي، حيث تم تحييد 170 مسلحا داخل مجمع المستشفى أو حوله والذين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية.

وقال هاجاري: "لقد اعتقل الجيش الإسرائيلي مئات من المشتبه بهم الذين لديهم علاقات مؤكدة مع حماس أو الجهاد الإسلامي، مما يجعلها واحدة من أنجح العمليات منذ بداية الحرب"، وأضاف أن "عددا كبيرا من هؤلاء المسلحين متورطون في تخطيط وتنفيذ مجزرة 7 أكتوبر".

IDF Spokesperson

وأضاف المتحدث: "في الوقت الحالي، يتحصن مسلحين من حماس والجهاد الإسلامي داخل أجنحة مستشفى الشفاء".

وكشف هاجري أن "حماس تدمر مستشفى الشفاء. وأنها تطلق النار من داخل غرفة طوارئ وجناح الولادة وتلقي عبوات ناسفة من جناح الشفاء للحروق".

وشدد الأدميرال على أن "المسلحين المختبئين حول المستشفى أطلقوا قذائف الهاون على قواتنا، مما تسبب في أضرار جسيمة لمباني المستشفى". مشددا: "حماس تطلق قذائف الهاون على مستشفى الشفاء. وحماس تدمر مستشفى الشفاء".

وأوضح هاجري أن "حماس دخلت مستشفى الشفاء وتختبئ خلف المرضى والجرحى وتشن الحرب من داخل مستشفى الشفاء".

IDF Spokesperson's Unit

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بدقة ويتصرف بعناية تجاه المرضى والطاقم الطبي داخل المستشفى".

وتابع المتحدث: "إننا نفعل ذلك لأننا نميز بين مسلحي حماس والمدنيين الذين يختبئون خلفهم"، مردفا: "نفعل ذلك لأن حربنا هي ضد حماس، وليس ضد شعب غزة وأفعالنا تثبت ذلك".

وقال هاجاري: "منذ بداية هذه العملية ضد حماس في مستشفى الشفاء، ساعد الجيش الإسرائيلي المرضى والجرحى وساعد في نقل العديد منهم بعيدًا عن الأذى".

وأضاف: "لقد أحضرنا العشرات من الأجهزة الطبية وأكثر من 10 آلاف وحدة من الأدوية ومئات الإمدادات الطبية بالإضافة إلى المواد الغذائية والمياه وغيرها من المعدات إلى مستشفى الشفاء".

وخلص المتحدث إلى أنه "عندما أدت هجمات حماس إلى تعطل مولد المستشفى، ساعدت قواتنا في إعادة الكهرباء إلى المستشفى"، مضيفا أن "عمليتنا في مستشفى الشفاء تثبت مرة أخرى: حماس تستخدم المستشفيات بشكل منهجي لشن الحرب وتستخدم سكانها بشكل مستمر كدروع بشرية".