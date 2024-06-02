"الفقاعات الإنسانية" : هذه هي خطة الجهاز الأمني الإسرائيلي لاستبدال سلطة حماس في غزة

سيناقش مجلس الحرب الإسرائيلي الليلة اقتراح بالبدء بتجربة لاستبدال سلطة حماس والتي يطلق عليها "الفقاعات الإنسانية". ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" الحديث يدور عن عدة أحياء في شمال غزة سيتم إمدادها بالمساعدات الإنسانية وستتعامل إسرائيل خلال ذلك مع "قادة محليين" من نفس هذه الأحياء.

هذه المبادرة قدمها جهاز الأمن، بعد موافقة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ووفقا لمصادر مطلعة على الموضوع، الجيش الإسرائيلي سيوفر الحماية لهذه الأحياء في البداية حتى لا تسيطر عليها حماس.

وأجرى وزير الأمن يوآف غالانت بوقت سابق اليوم للقيادة الجنوبية وتحدث عن غزة باليوم التالي من الحرب وقال :"في كل مرحلة لانتهاء الحرب لن نوافق على حكم حماس. نحن ندفع بديل سلطوي لحماس سيتم خلاله عزل مناطق، وسنخرج رجال حماس وسندخل قوات أخرى تسمح بتطبيق سلطة أخرى".

وأضاف غالانت :"كلا العمليتين- من جانب نشاط عسكري ومن جانب آخرى القدرة لاستبدال السلطة، سيؤدي للتوصل لهدفين من أهداف الحرب- القضاء على حكم حماس وقوته العسكرية وإعادة المختطفين. في كل مرحلة، بكل عملية انتهاء الحرب لن نقبل بحكم حماس كحكم في غزة".

ويشار إلى ان صحيفة "التلغراف" البريطانية نشرت أن خطة إسرائيلية سرية لإقناع حمولة من غزة بتولي السلطة في غزة فشلت، بعد أن أعدمت حماس زعيم الحمولة.