نتنياهو في تعهد أمام ساليفان: "السيطرة على المنطقة العازلة – أمر مؤقت"

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) في القدس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، للتباحث في التطورات الإقليمية، مع التركيز على التطورات الدراماتيكية الأخيرة في سوريا.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائهما إن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لحماية أمنها من أي تهديد، وعطفا على ذلك فقد أصدر الأوامر للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على المنطقة العازلة في سوريا مؤقتا، حتى يتم تشكيل قوة فعالة لإعادة العمل باتفاق فك الاشتباك لعام 1974.

كما طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اللقاء قضية الحاجة الماسة لمساعدة الأقليات في سوريا، ومنع أي نشاطات تمس بالأمن الإسرائيلي من الأراضي السورية.

ووردت خلال النهار تقارير من وسائل الإعلام السورية تحدثت عن غارة جوية في دمشق، وهو على الأغلب هجوم إسرائيلي.

وبعد سيطرة المتمردين السوريين على البلاد، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية باسم "سهام باشان" التي هدفت إلى تدمير القدرات العسكرية التي كان يمتلكها الجيش السوري بقيادة بشار الأسد، وذلك لمنع سقوط هذه القدرات في أيدي العناصر المعادية. وأُعلن أنه خلال يومين تمكنت إسرائيل من تدمير أكثر من 80% من القدرات العسكرية السورية.