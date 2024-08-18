استطلاع جديد: حوالي نصف الإسرائيليين يؤيدون النشاط العسكري المباشر ضد إيران

نشر معهد دراسات الأمن القومي INSS، اليوم (الأحد)، نتائج استطلاع جديد، والذي يواصل رصد اتجاهات الرأي العام حول موضوع الحرب. ومن بين أمور أخرى، تظهر البيانات أن حوالي نصف المستطلعين بين السكان اليهود يؤيدون العمل العسكري الإسرائيلي المباشر ضد إيران. ومع ذلك، يعتقد معظم المشاركين أنه ينبغي تجنب التصعيد في المنطقة. كما يعتقد أكثر من نصف المستطلعين أن إسرائيل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار موقف الولايات المتحدة في تحديد سياستها في الحرب.

وفيما يتعلق بالاغتيالات الأخيرة لكبار مسؤولي حماس وحزب الله، إسماعيل هنية وفؤاد شكر، على التوالي، فقد تبين أن نسبة كبيرة من المستطلعين تعتقد أن هذه التحركات لم تؤد إلى تحسن الوضع الأمني في إسرائيل. وأجاب 34% أن الاغتيالات لم تحسن ولم تفاقم الوضع ، وأجاب 20% أنها تفاقمت بعض الشيء أو تفاقمت كثيراً. في المقابل، أجاب 38% أنها حسنت إلى حد ما أو حسنت بشكل كبير في الوضع الأمني. ويعتقد أكثر من الثلث أن اغتيال هنية وشكر أضرت بدرجة أو بأخرى بفرص التوصل إلى صفقة عودة المختطفين (35%).

ويبدو أيضاً أن هناك ارتفاعاً في نسبة الذين أعربوا عن ثقتهم العالية في تقارير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هغاري وبلغت - 56.5%، وأعرب 70% عن ثقتهم بالجيش الإسرائيلي بشكل عام، و61% يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي سينتصر في الحرب في غزة. وتنطبق الزيادة أيضًا على الثقة في رئيس الأركان المقدم هرتسي هليفي. وفيما يتعلق بالحرب على الجبهة الشمالية، يعتقد 67% من الجمهور أن الجيش الإسرائيلي سينتصر. لكن هناك زيادة في عدد المشاركين الذين يشعرون بأن هناك حاجة لرد إسرائيلي أقوى على هجمات حزب الله.

وفيما يتعلق بمسألة الأمن الشخصي، أفاد حوالي ثلث المستطلعين أن شعور التضامن بين السكان اليهود، في رأيهم، أصبح أقوى منذ بداية الحرب. أشارت نسبة منخفضة من المستطلعين إلى شعور مرتفع أو مرتفع جدًا بالأمان الشخصي - 23% في العينة الإجمالية، 27% بين السكان اليهود، و8.5% بين السكان العرب.

كما تعتقد نسبة كبيرة من أفراد العينة (56%) أن الجنود المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لعنصر النخبة من حماس يجب التعامل معهم بطريقة تأديبية وليس بطريقة جنائية. 39.5% يعتقدون أنه يجب على إسرائيل عدم الانصياع لقوانين القانون الدولي والحفاظ على القوانين الأخلاقية في الحرب.