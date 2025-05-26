كشف عن خطة المناورة: الجيش الإسرائيلي سيسيطر على 75% من قطاع غزة خلال شهرين

في إطار توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، أعلن الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه يعتزم السيطرة على 75% من أراضي القطاع خلال شهرين. الهدف: أن تكون معظم أراضي القطاع خالية من المدنيين. هذا وشارك المحلل العسكري بالقناة العبرية يوسي يهوشوع والمراسل العسكري ينون شالوم تفاصيل جديدة حول خطة استمرار القتال..

ووفقاً للخطة، سيصل 700 ألف غزّي إلى مخيم مواصي. توزيع سكان قطاع غزة مع بداية الحملة العسكرية: مليون نسمة في شمال قطاع غزة، و350 ألف نسمة في المخيمات الوسطى، و200 ألف نسمة في خان يونس، و550 ألف نسمة في المواصي.

الوضع الحالي لحماس:

• لا تزال حماس تعاني من أضرار بالغة، وقطاع غزة تحت الضغط، وحماس تشعر أنها وصلت إلى طريق مسدود. ومع إطلاق سراح عيدان ألكسندر، شعر أنه يستطيع الخروج من هذه الفوضى، لكنها لم تتلق أي مساعدات إنسانية في المقابل.

• لا تزال حماس تنشط في الألوية الأساسية - ومع ذلك، لم يتبق لها سوى ثلاثة قادة من هيئة الأركان العامة للسابع من أكتوبر.

• إن الصعوبات في فرض السيطرة واضحة، حيث تم إغتيال معظم المسؤولين الحكوميين في قطاع غزة. تزايدت ظواهر النهب، والتعبئة الشعبية، والاحتجاجات الحقيقية ضد الحكم.

• لا تزال حماس تسيطر بشكل جيد على قضية المختطفين. وهذه هي أداة الضغط الأخيرة التي يملكها ـ وحماس على استعداد التنازل عنها في مقابل إنهاء الحرب.

• لم تقم المنظمة بدفع رواتب مناسبة للناشطين منذ 4 أشهر. الناشط يحصل على 900 شيكل بدلا من 1200

إن أدوات الضغط المباشرة التي يمكن لإسرائيل أن تستخدمها هي: الاستيلاء على الأراضي من المزارعين لصالح الزراعة، ونقل السكان، وقطع المساعدات الإنسانية عن حماس.

طريقة العمل: تحديد الإنجازات في الميدان

• الإضرار بالتضامن

• تقليل الخوف من حماس

• إزالة اعتماد سكان غزة على حماس

تدخل المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم وتصل إلى ثلاث نقاط توزيع في جنوب قطاع غزة، ونقطة واحدة جنوب محور نتساريم. الجيش الإسرائيلي ليس موجودا داخل مجمعات التوزيع. يوفر كل مجمع الغذاء لـ 11 ألف أسرة يومياً، بإجمالي 300 ألف شخص أسبوعياً في كل مجمع. 1.2 مليون كل أسبوع. والباقي سيتسلم شاحنات التوزيع حتى إشعار آخر، خاصة في شمال قطاع غزة.

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