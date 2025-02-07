محلل عسكري يكشف: الطرق التي سيستخدمها سكان غزة للمغادرة عبر إسرائيل

كشف المحلل العسكري في قناتنا العبرية يوسي يهوشاع أنه في إطار الاستعدادات لخطة ترامب لسكان غزو، ناقش وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع مسؤولين في الجهاز الأمني كيفية خروج الغزيين عن طريق إسرائيل. وطلب الوزير فحص إمكانية مغادرة الغزيين عن طريق ميناء أشدود ومطار "رامون". في هذه المرحلة يدور الحديث عن سكان سيطلبون ذلك، وفقط بعد أن يمروا بفحص أمني مشدد

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قبل أيام أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته الخاصة في قطاع غزة وأثارت صدمة في العالم. في بيان أدلى به إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة. وقال الرئيس الأمريكي: "ليس أمام الفلسطينيين خيار سوى مغادرة القطاع. يجب على الأردن ومصر قبولهم".